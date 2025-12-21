中國吃死中美洲！出口量高於進口25倍 這國最慘崩降70％ 有兩國負成長

中美洲國家與中國的貿易關係持續存在嚴重的不平衡。中國從中美洲進口的商品數量，比出口到中美洲的商品數量少25倍。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中美洲國家與中國的貿易關係持續存在嚴重的不平衡。中國從中美洲進口的商品數量，比出口到中美洲的商品數量少25倍。其中薩爾瓦多和宏都拉斯繼續出現貿易負成長；巴拿馬的表現最為糟糕，出口下降了71.4%

根據中美洲經濟整合秘書處（SIECA）發布的《2024-2025年區域經濟報告》，該地區每向中國出口1美元，就要從這個亞洲大國進口價值約25美元的商品。由於區域出口大幅下降和進口持續成長，這一差距已在2024年進一步擴大。

2024年， 中美洲和多明尼加對中國的跨區域出口總額僅9.568億美元，與2023年的21.022億美元相比下降了54% 。報告顯示，「世界工廠」中國在該地區以外出口目的地中排名第七。相較之下，從中國的進口額達到243.221億美元，年增13.3%，鞏固中國作為該地區第二大供應國的地位。根據這些數據，中美洲和多明尼加與中國的進出口比率約為24.3比1。也就是說，每出口1美元，中美洲和多明尼加就會進口略高於24美元的商品。

這一表現與區域外其他夥伴的貿易動態形成鮮明對比，尤其是與美國的貿易動態。美國仍然是主要貿易夥伴，2024年的出口額達到288.053億美元，相當於總額的 56.1%，比前一年增長5.7%。

歐盟以83.433億美元的出口額位居第二，但年減4.7%；墨西哥以26.813億美元的出口額位居第三，年增4.8%。加拿大表現最為突出，出口額成長22.4%，達11.446億美元。

進口方面，中美洲地區2024年進口商品總額達1259.303億美元，較去年同期成長2.7%。美國是主要供應國，進口額為437.291億美元，儘管其進口額略微下降了1.4%。其次是中國，中國的強勁成長鞏固了在該地區進口結構中的比重。

2024年底，哥斯大黎加鞏固其作為該地區最大出口國的地位，出口額達199.198 億美元，佔所分析的七個國家出口總額的29.3%。與多明尼加共和國一樣，哥斯大黎加是少數在2024年實現年增長率超過8%的國家之一。瓜地馬拉和尼加拉瓜取得溫和的進展，而薩爾瓦多和宏都拉斯則繼續出現負成長，儘管降幅小於2023年。巴拿馬的表現最為糟糕，出口下降了71.4%，是該時期降幅最大的國家。

