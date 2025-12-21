獻花哀悼北捷死者大露整袋UG品牌挨轟 董事長鄭凱隆認了行為不當

聯發國際董事長鄭凱隆（左）。（聯發國際提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北捷運爆發隨機殺人案件，UG手搖茶老闆聯發國際董事長鄭凱隆，拿著UG手搖飲提袋和飲料連同花束獻上消費災難，引起大批網友罵翻，鄭凱隆親上火線滅火，他說，這本是一件令人悲痛的事情，「卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任」。

鄭凱隆表示，這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。

透過這次事件，我清楚學習到，身為董事長, 自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。

這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。

鄭凱隆強調，今天的這場說明會, 不是任何形式的藉口，所有媒體及社群的聲音， 我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。

