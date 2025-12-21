為何華爾街看上台積電 給評值得買入「最佳非美國股票」

據華爾街避險基金的評級，台積電被評為值得買入的最佳非美國股票之一。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒Insided Monkey和雅虎美國財經新聞報導指出，據華爾街避險基金的評級，台積電被評為值得買入的最佳非美國股票之一。12月10日，美國銀行證券的Mike Yang重申對台積電的「買入」評級，目標價為390美元。同日，法國興業銀行集團也重申對該股的「買入」評級，目標價為330美元。

上述的評級是在台積電發布2025年11月營收報告後發布。台積電公佈的月度營收為3436.14億新台幣，較去年同期成長24.5%。然而，11月的營收較2025年10月的3674.73億新台幣略微下降6.5%。

美國銀行（ BofA ）分析師指出，這一強勁的年增長主要得益於高階行動晶片組需求超出預期，以及高效能運算和人工智慧領域的穩健成長。

此外，有利的匯率走勢也對業績成長起到積極作用。分析師強調，由於對新技術的投資，利潤率可能會受到擠壓。然而，美國銀行預計，更高的定價和更高的產能利用率將有助於維持利潤率的強勁成長。

此外，伯恩斯坦法興集團指出，台積電10月和11月的營收總計達7110億新台幣，接近該公司2025年第4季營收預期中位數的71%。該機構強調，如果台積電在12月繼續維持類似的業績表現，營收可望超出預期中位數和市場普遍預期3%至4%。

台積電是全球最大的半導體代工製造商，其主要客戶包括一些將全部或部分晶片生產外包的半導體公司，例如超微、輝達、博通等。

華爾街投資銀行認為台積電具有投資潛力，某些人工智慧股票具有更大的上漲空間和更低的下行風險。如果投資人在尋找一檔被嚴重低估的人工智慧股票，而這隻股票預計將從川普時代的關稅政策，以及製造業回流趨勢中獲益匪淺，那台積電就是最佳的選擇。

