中國版輝達摩爾線程募得巨資 熱衷理財引質疑

〔財經頻道／綜合報導〕有「中國版輝達」之稱的摩爾線程（Moore Threads），為中國國產 GPU（繪圖處理器）領域的指標性企業，該公司本月初在上海證券交易所科創板掛牌以每股人民幣114.28元上市，上市首日盤中股價一度飆升至688元人民幣（約新台幣3079元），總市值一度超過人民幣3000億元（約新台幣1.3兆元），然而上市後，摩爾線程隨即面臨資金運用、高管背景及美國制裁等多重爭議。

綜合媒體報導，摩爾線程成立於2020年，總部位於中國北京，是一家專注於GPU晶片及相關產品研發的高科技企業，主要產品包括用於遊戲與視覺運算的圖形卡系列，如MTTS4000、MTT S3000及MTT S80，以及面向大模型訓練AI推理的加速平台，如KUAE、MCCX D800等。

今年12月5日，摩爾線程正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，IPO募得資金近80億人民幣（約新台幣358億元），預計在中國政府大力推動半導體自主化的背景下，成為中國本土AI GPU的關鍵力量。

然而，摩爾線程在公司上市不久，隨即公告擬使用不超過75億人民幣（約新台幣335億元）閒置募集資金用於短期理財管理，引發投資人關注。部分投資者質疑，摩爾線程剛募集巨額研發資金，卻未立即投入技術突破，反而追求短期理財收益，被批評為「不務正業」。對此，公司回應表示，研發項目採3年分階段投入，目前階段為提升資金效率，並承諾嚴格執行研發計畫。

不僅如此，摩爾線程的營收與獲利能力也遭到市場質疑，過去3年公司累計虧損已超過人民幣50億元（約新台幣223億元）。摩爾線程預期2025年營收可達人民幣15億元（約新台幣67億元），今年前三季虧損是7.24億人民幣，預計要到2027年才能損益兩平。

市場對摩爾線程「燒錢速度」與商業化轉化率之間的差距持保留態度，質疑公司的市值，很大成份是建立在政策支持與「國產替代」期待，而非實際獲利能力。

共同創辦人李豐涉幣圈多起糾紛

高階管理人背景方面，摩爾線程共同創辦人李豐的過往亦引發關注。根據媒體報導指出，李豐曾涉及多起加密貨幣糾紛，包括欠OKX 創辦人徐明星1500枚比特幣債務不還，與多年前發幣MGD 的「幣圈黑歷史」。相關消息在摩爾線程IPO期間公開後，引起市場對摩爾線程管理層誠信及公司治理的疑慮。

外部環境方面，今年10月中旬，美國商務部將摩爾線程列入實體清單，限制其取得部分高端製程技術。沒想到美國的制裁，在中國卻解讀是對摩爾線程技術的肯定，儘管之後摩爾線程啟動裁員，官方稱比例僅為個位數，但外界仍對其供應鏈穩定性及長期生存能力存疑。

摩爾線程19日股價下跌5.9%，收在664.10人民幣。

