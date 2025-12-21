酷澎這下慘了？南韓公平會：不排除勒令暫停營業

南韓電商酷澎個資外洩事件，公正去來委員會不排除讓酷澎暫停營業。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電商酷澎（Coupang）3370萬用戶個資，日前疑被中國員工外洩，韓國「公正去來委員會」（公平交易委員會）委員長朱丙起在電視節目《Newsline W》上稱，不排除暫停酷澎營業。

據《朝鮮日報》報導，南韓國會「科學技術情報放送通信委員會」，17日針對酷澎個資洩露一事舉行聽證會，酷澎創辦人金範錫並未現身，只有新任執行長羅傑斯（Harold Rogers）出席，但「他韓語不好」很難回答問題。

請繼續往下閱讀...

對此，外界批評酷澎簡直是不負責任，朱丙起19日則在電視節目表示，假如消費者遭受任何經濟損失，當局會要求酷澎進行彌補，如果業者無法妥善處理，公正去來委員會可勒令暫停營業。

朱丙起說，目前最優先的是要釐清消費者是否已遭受或面臨經濟損失風險，並且追究個資外洩的責任。不過，酷澎為南韓電商龍頭，若停業可能會使得大量用戶受到影響，朱丙起指稱也可以用罰款來代替停業。

