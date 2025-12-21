台灣出口創新高AI需求推動科技股成長，科技基金成標配。（Bloomberg）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣出口動能持續創高，11月出口金額達640.5 億美元、年增率高達56%，創2010年6月以來新高，顯示台灣經濟仍呈現「外熱內溫」格局，在AI需求支撐下出口維持強勁，央行已表態因經濟動能穩健，短期不會啟動降息，利率政策預期按兵不動，聯邦投信表示，台灣科技股成長動能未歇，呈現偏多震盪格局，科技基金絕對是投資人的標配。

聯邦投信分析，11月出口動能強勁，其中電子零組件與資通訊產品同步改寫歷史紀錄，反映 AI 應用、消費性電子旺季與零組件價格回升的多重支撐，就連先前受對等關稅影響較深的機械出口也明顯回溫，創2022年底以來新高，出口地區以美國為主要成長引擎，中國與歐洲也同步回升。

從結構面來看，台灣GDP表現亮眼，2024年成長率已達5.27%，主計處預估2025年全年可望進一步提升至7.37%，但成長集中於電子產業，傳統產業仍相對低迷，產業分歧明顯。聯邦投信認為，AI需求由核心晶片延伸至周邊零組件，帶動記憶體、銅箔基板、被動元件、高階PCB與材料族群出現供不應求，電子產業整體營收維持高檔，後續在雲端業者與AI平台持續擴大資本支出下，供應鏈出現良性輪動，資金由單一族群擴散至雲端設備、網通與記憶體等次產業，而聯邦精選科技基金聚焦半導體、AI與關鍵科技次產業，透過主動選股掌握結構性成長契機，可在波動環境中協助投資人布局中長期科技成長機會。

