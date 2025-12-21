塑化股轉佳? 法人看產能仍過剩 僅台塑化受惠。（擷取自法人報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股持續高檔震盪，塑化股股價也緩步攀升，根據永豐投顧最新報告顯示，雖然明年油價預期維持低檔震盪，但塑化產業依然需要面對近年新增產能過多的問題，僅煉油產業則來供需結構性的好轉，景氣進入上行循環，看好國內煉油廠商台塑化（6505）營運表現回升。

永豐投顧指出，塑化產業近年面臨中國新增產能過多問題嚴重，供需結構普遍不佳，油價走勢震盪，持續壓抑塑化產品報價，多家塑化廠，在面臨高價原料乙烯、丙烯及庫存跌價損失認列壓力下，被迫採取減產因應，考量後市油價看跌，塑化產品成本有望舒緩，然多數塑化產品仍面臨中國持續開出大量新增產能的問題，在中國持續推出經濟措施激勵下，市場需求有望迎來好轉，預期將有利塑化類股獲利表現改善，但新增產能過多的問題仍需時間消化，且原料成本價格位置仍相對高，塑化產業獲利預期仍較為辛苦。

至於原油價格走勢持續下行，並已跌至歷史合理區間，下檔跌幅空間已有限，預期將維持弱勢震盪格局，煉油產業受惠近兩年歐美煉廠關閉，供給出現結構性好轉，且需求的穩定成長、OSP 的下調，皆有利煉油利差推升，煉油產業進入景氣上行循環。永豐投顧分析，對於國內塑化廠商皆維持「中立」投資建議，僅看好台塑化因煉油產業供需結構性改善，可望抵銷烯烴事業部虧損，將帶動台塑化獲利表現穩定回升。

