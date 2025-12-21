新北今年Q3住宅價格平穩微漲 整體開發區穩定成長

新北今年第3季整體住宅價格指數平穩微漲，圖為永和區仁愛路周邊。（圖由地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局公布今年第3季住宅價格指數，7月至9月全市住宅價格指數分別為130.4、131.84、131.88，月漲幅介於0.03%至1.1%之間，另大樓及公寓指數與上季相較，呈現平穩微漲走勢；整體開發區生活機能日趨成熟，人口持續遷入，住宅價格穩定成長。

觀察新北市8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，7月至9月指數漲跌互見，各月份變動率介於-2.83%至3.5%的漲跌幅，與去年同期相較約有-3.37%至9.69%的年變動率。整體來說，各區域住宅市場雖受央行第7波選擇性信用管制影響，導致成交量縮減，仍因剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格持穩。

此外，各捷運線指數有漲有跌，新店線及環狀線較上季略跌-1.51%至-0.13%；板南線（板橋段、土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線及淡水線等指數則較上季上漲0.02%至1.13%，整體呈現平穩，主因是捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。

另外，在整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為117.65、119.21、120.36及104.96，季變動率呈現0.33%至2.61%的漲幅，分析原因除原物料及工資持續上漲、通貨膨脹預期心理因素影響，使新成屋價格微漲。

地政局指出，觀察整體開發區因信用管制措施實施，導致市場觀望氣氛濃厚，但因生活機能日趨成熟，吸引人口遷入，區域住宅價格穩定成長。

