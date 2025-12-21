年輕人快看！財務專家給出2條明確理財建議

美國理財專家向20來歲年輕人給出建議。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕年輕人注意了!《路透》個人理財（personal finance）記者楊恩（Lauren Young），被美國紐約住處附近喬氏超市（Trader Joe's）20歲打工族提問，想知道是否有給他這個世代的理財建議，對此她特別詢問專家給出回答。

據《路透》報導，楊恩找上了網路金融服務公司LendingTree首席消費者財務分析師、《提問、省錢、賺錢：如何掌控你的理財生活》作者舒爾茨（Matt Schulz），由舒爾茨提供了2條明確建議。

舒爾茨表示，年輕人首先要做到的就是「量入為出」，雖然說住在紐約等高消費都市似乎很難辦到，但最好還是盡可能找出能夠減少的花費，比如說與其他人合租減少房租、制定嚴格的開銷預算。

舒爾茨指出，第2個重點是養成存錢的習慣，即使每個月發薪水只能存下10至20美元（約新台幣315至630元）。舒爾茨強調，「時間」是每個人都擁有的最強大金融資產，假如從20歲開始，每個月都向標準普爾500指數（S&P 500）基金投入20美元，按照歷史年化收益率10％來計算，到65歲時就能累積至21萬美元（約新台幣660萬元）。

舒爾茨說，提早儲蓄投資就能在未來帶來巨大回報，這就是複利的魔力，有無數美國人多希望時間能夠倒流，讓他們在更早時就開始儲蓄，但這顯然是不可能的，因此年輕人要好好珍惜自己的「時間」。

