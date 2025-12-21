台股今年累計漲20.2％ 勉強擠上亞股第７強

今年截至12月19日，台股累計上漲20.24%，表現差強人意，只能勉強擠上亞洲第七（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年以來截至12月19日為止，台股大盤累計上漲20.24%，若以整體亞洲股市表現比較，台灣是差強人意，只能勉強擠上第７名，並且，遠遠落後韓國、越南及香港等亞洲鄰近市場。投信機構分析，明年總體有望「軟著陸」（Soft landing），並維持「寬鬆貨幣政策」，資金行情有望延續；不過，短期籌碼面較亂，因此，預估盤面將持續震盪。

首先，檢視亞洲主要股市今年以來的表現，由高至低依序是韓國排名「亞洲第一強」，累計大漲67.56%，遙遙領先其他市場；至於越南今年也漲勢凌厲，排名「亞洲第二強」，累計上漲34.54%；「亞洲第三」是香港28.07%、「亞洲第四」為日本上漲24.10%；另外，印尼亞洲第五、漲21.61%，新加坡是亞洲第六、漲20.65%，以及台灣是排第七名、漲20.24%。

請繼續往下閱讀...

也就是說，今年台股漲幅在亞洲各國、只能排第７名，甚至還輸給印尼、新加坡等國家；不過，投信業者分析，包括印尼、新加坡、台灣等股市表現，彼此差距都很小，換言之，在今年最後關頭仍有可能出現變化，「鹿死誰手」，尚有變數。

此外，展望台股後市，台新主流基金經理人黃千雲指出，聯準會12月如預期降1碼，明後年將各降一碼，同時大幅上調明年經濟成長預期（自1.8%上修至2.3%）、下修通膨預期（核心PCE自2.6%下修至2.5%），加上聯準會宣布將連續數月購買短期公債、支持持續降息的新聯準會主席也將上任，顯示明年經濟有望「軟著陸」（Soft landing），並維持「寬鬆貨幣政策」，資金行情有望延續。

不過，投信法人也提醒，大盤融資餘額、已回到今年4月高檔，短期籌碼面較亂，因此，預期大盤走勢將持續震盪。

黃千雲表示，目前AI仍在起步階段，且從基建逐漸推進到應用端，無論是AI GPU或AI ASIC都持續釋出相當強勁的需求展望， AI應用擴大將持續推升算力需求，功耗亦隨著算力增長而提升，瓶頸除了GPU晶片供給外，已逐漸擴大至電源、散熱、傳輸等周邊配套設施，將使得相關供應鏈需求力道再度提升，產業升級趨勢持續。

台新投信指出，相關產業處於長期成長趨勢，能見度長達2027年，雖然AI領先廠商的崛起與沒落在所難免，但泡沫論言之過早。

法人表示，AI仍將扮演2026年投資主軸，因此，在面臨盤勢回檔下，仍應擇優布局AI相關受惠股；至於非AI領域，近期見到溫和復甦跡象，在市場風險趨避下、有望成為資金避風港，而市況回溫的延續性，仍需持續觀察。

類股方面看好AI受惠、高殖利率、營運轉機題材，看好族群包括AI基建及應用相關個股；矽光；Edge AI；半導體；CCL/PCB；散熱；電源；低軌衛星；資安；國防；高殖利率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法