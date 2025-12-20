外媒：台積電和它是明年AI新領頭羊 超越輝達表現

台積電可能在明（2026）年超越輝達表現，成為新的AI領頭羊。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕自2023年人工智慧（AI）建設啟動以來，輝達一直是市場的主導力量。然而，一些可行的替代方案正在湧現，可能會挑戰輝達的統治地位。外媒The Motley Fool周六（20日）報導，台積電和博通這兩隻股票的表現，可能在明（2026）年會超越輝達，成為新的AI領頭羊。

台積電和博通股票都是2026年的絕佳買入選擇，即使輝達能夠保持其優勢，台積電和博通也都蓄勢待發，可望有大幅上漲的表現。

1. 台積電

輝達設計圖形處理器（GPU），但不自行生產。相反，它將這項工作外包給其他幾家公司，在晶片製造領域，這項工作主要由台積電承擔。台積電是全球營收最高的晶片代工廠，憑藉持續的技術創新和強大的生產良率取得了這一地位。

輝達的許多競爭對手也從台積電購買晶片，因此，即使輝達的市場主導地位有所動搖，台積電也不會受到影響。此外，如果輝達繼續保持在人工智慧運算市場的絕對優勢，台積電也將繼續蓬勃發展。

對於台積電而言，要使其成為一項成功的投資，人工智慧超大規模資料中心營運商需要繼續保持目前的投資速度。如果能夠做到這一點，台積電將在2026年迎來爆發式成長，因為其目前的股價相對於無晶圓廠晶片公司而言仍然被低估。

台積電目前的本益比為29倍，遠低於同業的平均值。這種較低的初始估值將在2026年成為台積電的優勢，並將成為其在2026年超越英偉達的關鍵原因。

2. 博通

博通在人工智慧運算領域採取了與同行不同的策略。它沒有像AMD或輝達那樣打造通用型GPU，而是直接與人工智慧超大規模資料中心合作，建構客製化的AI加速器。這些運算單元並非像GPU那樣旨在處理各種工作負載，而是專門針對其將要面對的工作負載進行設計。透過這種方式，博通可以在降低成本的同時最大限度地提高效能，但代價是犧牲了靈活性。

這些計算單元正迅速普及，博通的財務表現也反映了這一點。在截至11月2日的第4季度，其人工智慧半導體營收年增74%。作為參考，輝達的資料中心部門（主要負責人工智慧運算的GPU）的營收成長率為66%。博通正日益成為熱門的合作夥伴選擇，因此預計這一趨勢將在2026年加速發展。

