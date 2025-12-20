北市隨機殺人案兆豐行員不幸遇害 兆豐銀：協助家屬治喪從優撫恤

台北市捷運、商圈進駐警力，全副武裝密集巡邏。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕昨（19）日晚間於台北車站及中山商圈發生的重大隨機殺人事件，包括嫌犯張文在內共造成4死11傷慘劇，在誠品南西店逛街遭遇死劫的37歲王姓男子，是兆豐銀行員工，兆豐銀行表示，對於這位優秀同仁不幸意外離世，兆豐銀行全體同仁都感到非常不捨與悲痛，行方正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。

據了解，昨日晚間得知行員遭逢不幸的消息後，原在外縣市開會的兆豐金控董事長董瑞斌及兆豐銀行總經理黃永貞，立即趕回台北至醫院關心陪伴同仁與家屬。所有得知此訊息的兆豐銀行行員，心情都極度沉重與難過。

請繼續往下閱讀...

兆豐金控表示，對於這位優秀同仁不幸意外離世，兆豐銀行全體同仁都感到非常不捨與悲痛，銀行正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。兆豐銀行表示，同仁及其家屬遭逢此一重大變故，這是非常沉重的不幸事件，人資部門也將提供心理諮詢資源予受影響的同事。

回顧此一隨機殺人事件，嫌犯張文於19日下午5時30分許，先在台北車站內投擲多枚煙霧彈，並持刀隨機攻擊路人，約14分鐘後，躲入南京西路一家旅館，於晚間6時39分現身於中山站出口南京西路，再度投擲煙霧彈並揮刀攻擊騎士及人群，之後闖入誠品南西店。在兆豐銀行任職、下班後至誠品南西4樓購物的37歲王姓男子，遭張文持刀襲擊重傷，因右側腹部深及肝臟的刀傷導致肝臟嚴重破裂大量內出血，經過數小時全力救治，仍無法挽回其生命。包括張文在內，共有4人死亡、11人受傷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法