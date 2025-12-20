嫌小學老師太操 她轉職當工程師1年就後悔落跑

1位日本老師因工作繁重選擇轉職，因使命感又重執教鞭。示意圖，非新聞當事人。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕換工作有時是追求更好的發展，也可能與工作環境及個人因素有關。一位滿懷教學熱情的日本老師，大學畢業後投入教職，擔任小學老師，任職期間還要肩負社團指導老師，又累又忙，憂心無法兼顧家庭、生小孩計畫可能被擱置。於是跳槽到IT公司擔任軟體工程師，短短1年就辭職不幹了，原因是自己還是比較喜歡當老師，繞了一圈又回到學校，重執教鞭。

《President Online》訪談1位今年30歲的女性在換工作過程中，才找到內心真正喜歡做的事。這位女士說，儘管大家都說教書很辛苦，但她大學畢業後，獲聘為一所公立小學擔任3年級老師，當時真的好高興，滿懷熱情開啟教書生涯。

然而，這份工作比想像更難。由於任教的小學社團非常活躍，加上自己比較年輕，儘管沒有任何經驗，還是被選為籃球社的指導老師。但是社團活動佔據了太多時間，讓她難以兼顧，負擔沉重。她說，早上六點出門，待在學校待到很晚，回家後除了洗澡就是睡覺。她原本打算結婚，心想這樣生活若持續下去，可能無法生孩子。

熬了5年，偶然看到一家IT公司招募全職員工，不用經驗，薪水也符合期待。接受2個月的培訓後，第三個月正式擔任軟體工程師。更重要的是，大部分時間都可以在家工作。

不過，在工作過程中，她開始覺得這份工作不適合自己，還是很想當老師。大約1年後又辭職，重新參加考試，回到小學任教。她開出的條件就是不當班導師，而是負責特教班，學校接受了，於是重執教鞭。

對於換工作一事，她有感而發的說，當初應該多聽聽別人的意見，仔細考慮再做決定。她也認為，當你想要平衡工作和家庭時，也必須敢於表達自己的想法。

