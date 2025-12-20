劍指輝達！中國摩爾線程公佈新AI晶片、明年量產

中國摩爾線程力拼輝達GPU產品。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，有「中國版輝達」之稱的摩爾線程，在完成中國近年來最成功的一件首度公開募股（IPO）僅幾週，20日推出新一代繪圖處理器（GPU），以降低人工智慧（AI）開發者對輝達硬體的依賴。

摩爾線程執行長張建中20日在北京舉行的年度2025MUSA開發者大會上說，「這些產品將提升所有開發者夢寐以求的世界級運算速度與能力；我們希望它們能滿足中國更多開發者的需求，因此你們不再需要等待更先進的外國產品」。

報導說，隨著中國政府竭力打造世界級半導體產業，中國晶片製造商成為關注焦點。中國投資人押注這批國家冠軍隊將崛起挑戰輝達。張建中指出，名為「花港」的摩爾線程架構將提升運算密度50%，能源效率10倍。

在輝達任職14年，曾任輝達全球副總裁、中國區總經理的張建中2020年成立該公司。他指出，基於新架構的華山與廬山GPU旨在與輝達Hopper與Blackwell產品競爭。

他補充，這兩款晶片訂於明年量產，可支持連接超過10萬顆晶片的群集，用於資料中心的AI訓練。摩爾線程也宣佈升級其MUSA邊緣運算平台，將其定位與輝達CUDA相當的平台。2023年被美國列入黑名單的該公司也公佈能連接數萬個AI晶片的伺服器。

摩爾線程本月初上市當天，股價漲逾4倍，幾天後其對手沐曦（MetaX）上市，股價飆近7倍，創辦人陳維良出身超微，該公司也有「中國超微」之稱。

