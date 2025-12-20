習近平2026年面臨的最大考驗 美媒一筆點出危機 投入資源也無解

展望未來，勞動力老化可能會削弱中國經濟體的活力，不斷增長的老年人口也將日益加重該國本就捉襟見肘的社會保障體系的負擔。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球目前有超過三分之二的人口處在生育率低於更替的水平，即維持人口所需每名婦女須生育2.1個孩子的國家。儘管一些政府投入大量資源來解決這個問題，但迄今為止鮮有成功案例。美媒邁阿密先鋒報（Miami Herald）報導，中國的人口危機是國家主席習近平2026年面臨的最大考驗。

中國的總和生育率（即每位女性一生生育的子女數）是世界上最低的國家之一，這主要是由於艱苦且競爭激烈的工作文化、不斷上漲的生活成本、職場歧視和對職業發展的擔憂，以及年輕一代觀念的轉變。

請繼續往下閱讀...

儘管去年生育率略有回升，但這主要是由於新冠疫情對生育的延遲影響，以及2024年是民俗上吉祥的龍年。

雖然嬰兒潮中斷長達七年的出生率下降和連續兩年的人口減少，但出生率從2016年的近1800萬（中國結束長達數十年的獨生子女政策的那一年）下降到2023年的一半。這令政策制定者感到擔憂。兒童是消費的驅動力，而自疫情封鎖措施結束以來，由於對經濟成長放緩和持續的房地產市場緊縮的擔憂，中國一直難以提高消費這一經濟指標。

展望未來，勞動力老化可能會削弱世界第二大經濟體的活力，而不斷增長的老年人口也將日益加重該國本就捉襟見肘的社會保障體系的負擔。越來越多的勞工將花費大量時間和精力照顧父母和岳父母，從而耗盡儲蓄。

中國二號人物、國務院總理李強在3月份全國人民代表大會年會期間提交的政府工作報告中強調，提高生育率是國家優先事項。今年，中央政府和一些地方政府加大了力度，試圖刺激生育。

中央政府推出一項全國性政策，宣布2025年1月1日及以後出生的每個孩子每年發放3600元人民幣現金補貼。這項補貼將持續發放至孩子年滿3歲。

墨爾本維多利亞大學政策研究中心高級研究員彭秀健（u音譯，Xiujian Peng）認為，這是一項最重要的政策，因為它適用於全國。她告訴《新聞周刊》（ Newsweek）：這反映出中央政府對出生率下降問題的關注，並表明對家庭的支持已成為國家優先事項。

自2025年秋季學期起，中國開始免除全國所有公立幼兒園最後一年的學費。這項政策適用於即將升上小學的兒童，並延伸至符合資格的私立幼兒園，旨在減輕兒童早期發展關鍵階段的教育成本。

官員估計，這項改革措施將在實施的第一階段惠及約1200萬名兒童。此舉是旨在營造更「有利於生育」的社會環境的更廣泛努力的一部分，旨在減輕年輕家庭的經濟負擔，尤其是在學前教育費用可能較高的城市中心地區。

到2025年，中國各省已將標準產假延長至至少158天，大多數地區也將推出15天陪產假和5至20天的共享育嬰假。這些改進旨在使全國各地產後休假更加統一和便利。

一項關鍵的行政改革確保了先前由雇主支付的生育津貼現在直接轉入母親的銀行帳戶。截至2025年初，已有20個省級行政區實施了這項直接支付系統，以簡化領取流程並防止延誤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法