8個最具創意副業幫你賺錢 8位達人親曝實戰成果

〔財經頻道／綜合報導〕想在2026年賺更多的錢嗎？或許你已經考慮兼職，根據統計，四分之一的美國成年人都有兼職，不過還有許多人不知道從何開始兼職。

最好的副業不僅是快速賺取額外收入的機會，也提供靈活性和開發創造力，幫助建立增加收入來源。外媒《創業家》雜誌訪問8名兼職創業者，探討他們現在如何賺錢，以及如何為未來的成功做好準備。以下是8個最具創意的副業。

1. 家教

如果你是某個領域專家，而這個領域正是人們想要學習的，那麼家教輔導，無論是線上或線下，都可以成為你利用自己的知識賺取額外收入的好方法。

來自華盛頓州西雅圖的家教卡特·奧斯本 （Carter Osborne） 於2017年開始兼職做家教，以補貼研究生學費。2024年，奧斯本辭去了公關總監的工作，將他的大學論文諮詢公司Carter Osborne Tutoring轉為全職，當年收入高達22 萬美元，而他平均每週的工作時間有時只有10小時。

2. 為品牌創作內容

你是否擅長創作能夠幫助品牌病毒式傳播並吸引消費者興趣的內容？許多品牌都在投資這項服務，即用戶生成內容或用戶生成內容（UGC），而這可能成為你的下一個副業。

凱莉·羅克萊恩（Kelly Rocklein）是一位居住在俄勒岡州的企業家，她大學輟學後投身用戶生成內容領域。 2022年，羅克萊恩憑藉UGC副業實現了六位數的收入，一度在全職工作16萬美元年薪的基礎上，額外賺取了六位數的UGC收入。如今，她已轉型為創意策略顧問，專注於發展自己的公司UGC Pro。

3. 在TikTok直播轉售

如果你對收藏品或其他熱門商品充滿熱情，不妨考慮利用這種熱情開展轉售副業，例如在TikTok 或其他社交媒體平台上直播銷售商品。

馬登·福雷斯特（Madden Forrest）和他的父親史蒂文·福雷斯特最初只是出於興趣開始拆卡，購買並打開密封包裝的卡片，看看裡面有什麼。在觀看了一些TikTok部落客直播拆卡過程並向有興趣的買家出售卡片後，這對父子創業家也開始透過他們的「牛島拆卡」（Bull Island Breaks）帳號進行直播，並將業務從一天4000美元的銷售額發展到每月近5萬美元。

4. 開辦播客

這種靈活的副業不需要你走到鏡頭前與世界分享你的想法。只需找到你喜歡談論的話題，邀請一兩位嘉賓，與志同道合的廣告商合作，他們可以幫助你賺取收入，然後按下錄製鍵即可。

紐約企業家吉妮·薩拉斯瓦蒂-庫克（Ginni Saraswati-Cook）是屢獲殊榮的播客製作公司吉妮媒體的創始人兼執行長。她最初只是兼職主持自己的播客節目《吉妮秀》，後來發展成為一項全職事業。自推出以來，該公司的收入幾乎每年都翻一番，目前月收入約為5萬美元。

5. 投資網路域名

你是否擅長預測哪些網域可能賣高價？網域投資或許能成為你靈活便利的虛擬副業。

來自加州洛杉磯的丹尼斯·蒂內里諾（Dennis Tinerino）最初從事網路銷售工作，正是在那時他了解到了域名和網站建設，並由此發現了域名投資這項副業。後來，他把這項副業發展成了一項利潤豐厚的生意，每年收入高達六位數，而他每天只需投入大約一到兩個小時的工作時間。

6. 創建產品

對於有抱負的創業家來說，副業是他們在全力投入之前試水創業的絕佳方式，所以如果你有產品創意，利用空閒時間把它開發出來可能會有所回報。

來自麻州波士頓的凱莉·博齊吉安（Kelly Bozigian）和她的丈夫科爾特·博齊吉安（Colt Bozigian）共同經營著Coastal Caviar，這是一家手工珠寶公司，主營吊墜項鍊、手鍊等飾品。這家珠寶公司最初只是凱莉在2024年的副業，如今在零廣告投入的情況下，銷售額已突破100萬美元。

7. 按小時計費的銷售技能

如果你有一技之長，有人願意按小時付費，那麼你只需要找到第一個客戶就能開啟你的副業。像Taskrabbit這樣的平台是聯繫那些願意付費使用你服務的人的絕佳途徑。

來自科羅拉多州丹佛市的瑪麗莎·里斯登（Marisa Risden ）在Taskrabbit平台上建立了一項靈活且蓬勃發展的副業，承接各種家居裝修項目，包括高級安裝、小型電氣工程等等。她每月透過這項副業賺取約4500美元。

8.參加遊戲節目

你是否曾經看過電視遊戲節目中的參賽者，並且心想「我也能做到」？如果你把參加比賽當作你的下一個副業，或許真的可以做到，而且還能賺大錢。

GumGum Advertising的執行長施拉德（GumGum Advertising）曾成功地兼職參與遊戲節目，並在此過程中賺取了數十萬美元。「這份副業給了我很大的財務自由」，施拉德告訴《創業家》雜誌。 「而且，這些年來，它也為我提供了其他令人興奮的賺錢機會。我參加了迪克·克拉克金字塔秀，贏得了22500美元。」

