兩款日系羽絨外套大車拚！方便水洗性價比完美vs. 無縫設計輕盈保暖

〔財經頻道／綜合報導〕即使優衣庫（UNIQLO）無縫羽絨外套是備受消費者歡迎的暢銷款，但Workman出品的「1500日圓可水洗羽絨外套」很受歡迎，性價比超高獲得高評價，買家稱讚它能裝進我的包裡，非常實用、設計也很高級。

日媒消費新聞報導，一件讓你每天都想穿的羽絨背心，兼具可水洗的便利性和可靠的保暖性能。這就是Workman的「Repair Tech® Washable Fusion Down Stand Vest」，以下是買家對這款產品的評價。

Workman 的「Repair Tech® 可水洗融合羽絨立領背心」（1500日圓）是一款採用Workman獨家研發的高性能材料製成的羽絨背心，具有卓越的保暖性能。其填充物為融合羽絨，這是一種結合了羽絨和吸濕發熱填充物的混合材料，能夠將人體水分轉化為熱量，從而增強保暖效果。

羽絨製品通常以難以保養而聞名，但這款背心只需使用洗衣網即可輕鬆清洗，方便日常清潔。立領設計能充分遮蓋頸部，有效防止冷風灌入。簡潔流暢的輪廓使其既可單獨作為外層穿著，也可作為內層搭配外套或夾克，拓展了疊穿的可能性。

顧客這樣評價：「我一直很喜歡這款背心，看到價格合適就趕緊入手了。它非常保暖，而且可以折疊得很小，方便放進包裡，非常實用」；「搭配衛衣和法蘭絨襯衫都很好看，我覺得人人都應該擁有一件！ ，性價比超高，這是我買的第二件了。」

相對於優衣庫無縫羽絨外套，是男裝系列中備受歡迎的暢銷款。填充物為蓬鬆度超過750的優質羽絨，兼具輕盈保暖的特性。外層布料採用防風耐用的防水聚酯布料，既能抵禦小雨，又能有效阻擋寒風。

其最大的亮點在​​於衣身和袖子的無縫設計。透過減少羽絨填充處的縫線，有效減少了冷空氣進入的針孔，打造出簡潔現代的外觀。門襟設計可防止冷風從拉鍊處灌入。下擺採用可調式設計，方便依個人身形進行調整。

