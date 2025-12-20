美眾院要求AI晶片出口比照軍售監管 力阻輝達H200銷中

美眾議院提案阻止輝達H200出口到中國。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在川普政府準備批准輝達H200處理器出口到中國之際，美國共和黨籍眾議員呼籲人工智慧（AI）晶片的出口比照軍售案，須通過國會監督。

眾院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）19日提出「AI看守法案」（AI Overwatch Act），要求AI晶片出售敵對國家時須通知國會，任何效能等同或高於輝達H20的處理器應受到監管。

請繼續往下閱讀...

該法案將給予國會議員30天的時間，透過聯合決議的方式阻止擬議的出口，並為所謂「可靠的」AI公司建立新機制，致使其向美國盟友或中立國家出口晶片時，能取得許可豁免。

該法案已獲得眾院中國特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）以及其他共和黨眾議員惠曾佳（Bill Huizenga）、拉胡德（Darin LaHood）等人的支持。上週，穆勒納爾致函美國商務部盧特尼克，要求對川普總統放行H200以及同類晶片出口中國的決定進行說明。

眾院民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）為首的一群民主黨議員，18日提出自己的AI晶片法案，直接封鎖先進AI晶片出售中國與其他有疑慮的國家，同時放寬美國公司海外興建資料中心的許可要求。

在輝達執行長黃仁勳遊說奏效，讓美國國會放棄通過旨在賦予美國客戶優先購買AI晶片權利的《GAIN AI法案》後，一群跨黨派參議員提出《安全可行出口法案》（或稱SAFE法案），企圖阻止中國取得美國AI晶片。儘管參眾兩院目前都提出阻止H200銷往中國的法案，但兩院並未形成統一戰線，在尋求法案通過上可能面臨挑戰。

自美國2022年首次限制先進AI晶片銷往中國以來，有意向中國出售先進晶片的想法在華府少有人支持。川普政府顛覆了這一觀點，認為在中國這個全球最大半導體市場銷售輝達第二好的先進晶片，將在該市場對華為等中國競爭對手構成競爭。

川普願意向中國出售H200等先進的晶片的做法，引起國會部分共和黨人反對，《安全法案》（SAFE Act）共同發起人之一的參議員麥考密（Dave McCormick）上週他在一個安全論壇上說，他對放行H200輸往中國感到憂心與不解，他表示，「我不明白這會如何減緩他們的進步，而且更有可能的是，這會加速他們的進展；可以肯定的是，中國正在竭盡全力發展自己的獨立能力，而我認為，美國的立場應該是盡一切努力保持領先地位」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法