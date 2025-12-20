台積電難複製且無法取代 知名AI專家1句話曝台灣戰略地位

全球超過 90% 的先進晶片，都是由台積電生產，凸顯台灣對全球經濟的重要性。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知名AI專家敘克（Nina Schick）在社群平台發文指出，超過90%的尖端晶片由台積電製造，一旦親眼見識台積電的實際運作，就會意識到，台積電不只難以複製，現階段根本「無可取代」。他直言，世界的運轉，繫於一座小島，美中都清楚一個現實，一旦北京對台灣採取行動，全球權力的平衡將在一夕之間徹底改寫，這正是AI競賽的核心變數，一座人人都高度依賴的小島（台灣），其命運可能決定全球權力的未來走向。

AI專家敘克在社群平台X發文指出，「世界的運轉，繫於一座小島」，全球超過 90% 的先進晶片，都是由台灣的台積電生產，台灣是一個民主國家，而中國共產黨則公開宣稱台灣是其「固有領土」。

鑑於其中利害關係的嚴重性，令人震驚甚至近乎荒謬的是，整個全球經濟竟建立在如此高度動盪的地緣政治斷層線之上。

敘克強調，一旦親眼見識台積電產線的實際運作，EUV曝光機、原子級（atomic-level）的製程精度，以及數千個環環相扣的步驟，你就會意識到，台積電不只是「難以複製」，而是在現階段根本「無可取代」。

他說，儘管美國正全力推動半導體製造回流本土，中國亦積極追求晶片自主，並指示其科技巨頭降低對美國硬體的依賴。然而，美中雙方其實都清楚一個現實：一旦中國對台灣採取行動，全球權力的平衡將在一夕之間被徹底改寫。

敘克認為，這是人工智慧競賽的核心變數：一座人人依賴的小島（指台灣），其命運可能決定全球權力的未來。

