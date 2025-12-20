台灣人超強！日本「這地方」的外國住宿客 有一半以上來自台灣

台灣人愛去日本，福島縣的最新數據顯示，今年1月至9月住在福島縣內各類住宿設施的外國旅客，有超過一半來自台灣。圖為福島縣內的會津若松城。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人超愛去日本！福島縣發布最新統計數據發現，今年 1 至 9 月期間，入住福島縣內各類住宿設施的外國旅客人數達25萬2690 人，較去年同期的20萬6750 人，大幅增加約 2 成，刷新歷來同期新高紀錄。依國家與地區別來看，來自台灣的旅客占比超過一半，在福島機場開通台灣航線以及日圓貶值的帶動下，外國旅客人數被認為仍持續呈現成長趨勢。

福島地方媒體《福島民友新聞》報導，按國家與地區別統計，台灣以13萬9210人居首，其次依序為中國（1萬4140人）、泰國（1萬2970人）、香港（8430人）與美國（8290人）。

由於中國與香港合計仍不到整體的1成，福島縣對於日中關係惡化是否影響縣內觀光產業，表達「影響並不算大」的看法。

儘管福島縣外國旅客住宿人數持續增加，但在東北 6 縣之中，總人數仍落後給宮城縣（66萬3110 人）、青森縣（32萬1940 人）與岩手縣（30萬3200 人），排名第 4。福島縣政府對此表示，未來將進一步強化吸引入境旅客的相關措施。

