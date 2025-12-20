謝金河：AI賽道上4個台廠贏家勝出 輸家將滿地都是

財信傳媒董事長謝金河。（資料照，記者廖振輝攝）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）發展帶動需求爆發，但近期科技股重挫也掀起AI泡沫的質疑。財信傳媒董事長謝金河在個人臉書以「AI賽道上的贏家會愈來愈少」為題，分析產業趨勢，並點出鴻海，緯創，緯穎，廣達這4家贏家，也提醒不在賽道上的輸家將滿地都是。

謝金河指出，2000年前後，施振榮決定讓宏碁分家，李焜耀挑到最大的明碁，宏碁挖來蘭奇發展品牌，蘭奇被聯想挖角後由王振堂領軍，後來交給陳俊聖。林憲銘則分到最不被看好的緯創。

25年過去了，現在從明碁改名的佳世達市值剩下394億元，宏碁也只有789億元，但原來不被看好的緯創市值4580億元，緯穎7963億元，這兩家公司市值加起來1.2543兆台幣，緯穎甚至成為市值11大的企業。

從營收來看，宏碁前11個月是2471.02億元，年增2.9%，佳世達是1891.75億元，而緯創單是11月營收就高達2806.24億元，佳世達，宏碁拼了一整年，還不及緯創一個月的營業額。

今年前11個月，緯創營收1.931兆元，年增104.7%，緯頴營收8463.72億元，年增266.5%。從營收很清楚可以看出誰在Ai的賽道上，誰不在賽道上？今年前3季的EPS，緯穎是驚人的200.85元，緯創是6.43元，宏碁是0.9元，佳世達只有0.59元。從數字就可以看出誰是贏家。

在輝達Hopper的時代，伺服器廠都飛揚，這次到Blackwell，機櫃才是主戰場，鴻海，緯創，緯穎，廣達才是入圍的贏家。明年進入Rubin的時代，贏家會更集中。從投資的角度來看，贏家會贏更多，輸家可能滿地都是！

