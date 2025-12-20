華爾街日報推薦「2026年10大最佳旅遊聖地」 第1名竟是「它」

華爾街日報推薦「2026年10大最佳旅遊聖地」，第一名是費城。圖為費城櫻花盛開美景。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕新的一年即將到來，許多人開始思考旅遊計畫，華爾街日報推薦「2026年10大最佳旅遊聖地」，第1名是費城，西班牙巴斯克地區（Basque Country）緊追在後，第三名則是非洲波札那奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）。前10大之中，亞洲入榜的地區為中國雲南及印度勒克瑙（Lucknow），廣受外籍遊客歡迎的日本成為遺珠之憾。

每個人度假的目的不盡然相同。對一些旅行者來說，海灘是躺著曬太陽、戴寬邊帽、喝著雞尾酒的地方；而對另一些旅行者來說，海灘則是探索海浪起伏的跳板。一座城市可能充滿挑戰，必須看遍、吃遍、體驗一切。

《華爾街日報》精心整理出2026年10大最佳旅行目的地，提供大家做為新年度旅遊規劃的參考。

1、費城：這座城市將在短短四個月內舉辦「瘋狂三月」籃球錦標賽、世界盃足球賽、美國職棒大聯盟全明星賽以及美國建國250週年慶典。作為美國的搖籃，費城一直在為這激動人心的一年做準備，美國革命博物館剛完成耗資百萬美元的翻新工程，國家憲法中心也將推出全新的展廳。

2、西班牙巴斯克地區：8月12日的日全食將橫跨西班牙大部分地區，但華爾街日報推薦位於北部的巴斯克地區，那裡人煙稀少，活動豐富多彩。

3、波札那奧卡萬戈三角洲：每年洪水氾濫時，波札那的奧卡萬戈三角洲都會迎來豐饒的牧場，肥美的羚羊聚集於此，大型食肉動物則將島嶼當作美食天堂。

4、中國雲南：雲南位於中國西南部，以其壯麗的山景、稀有茶葉和保留著傳統風貌的村莊吸引著勇敢的旅客。

5、墨西哥哥德普洛谷（Guadalupe Valley）：墨西哥或許以龍舌蘭酒和梅茲卡（mezcal）爾聞名，但釀酒師們長期以來也一直默默釀造頂級葡萄酒。不妨跳出你平常的味蕾，前往位於聖地亞哥以南約兩小時車程的哥德普洛谷，那裡出產墨西哥70%的葡萄酒，這裡能以遠低於納帕（Napa）的費用享受奢華的葡萄園之旅。

6、印度勒克瑙：勒克瑙剛被聯合國教科文組織評為美食創意之都，旅遊官員們正透過與Tornos和Roobaroo Walks等當地業者合作，提供美食體驗。

7、美國奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）：塔爾薩很快就被譽為「66 號公路之都」，並將以經典汽車遊行以及 6 月份的「66 號公路節」（一項適合全家參與的活動）來慶祝這條「母親之路」的百年誕辰。也可前往梅多戈爾德區 （Meadow Gold District），沉浸在懷舊氛圍中。

8、荷蘭鹿特丹：阿姆斯特丹的運河景色美不勝收，但想拍張像樣的照片卻很難。相較之下，位於阿姆斯特丹以南約一小時車程的鹿特丹則擁有更寬敞的空間。荷蘭攝影博物館也即將重新開放，館址位於一座百年歷史的倉庫內，館藏豐富的荷蘭攝影作品。

9、澳洲中部：澳洲內陸地區有許多別稱：灌木叢、烈日灼燒之地。然而，這些名稱很少能讓人聯想到澳洲紅色中心地帶那塵土飛揚、赭色沙漠的絕美景色，非常適合來趟火車之旅。

10：厄瓜多安第斯-喬科（Andean Chocó）：大多數前往厄瓜多尋找野生動物的遊客都會放棄大陸地區，轉而前往加拉巴哥群島（Galápagos）。但距離基多僅一小時車程的安第斯-喬科地區，是一片廣闊的雲霧森林，棲息著各種珍奇鳥類、美洲獅和巨型食蟻獸，而且你不再需要成為一名勇敢的叢林探險家才能欣賞到它的美景。

