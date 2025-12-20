台積電股價年漲幅40％輸英特爾2倍 誰能再登峰外媒「這樣看」

台積電受益於人工智慧資料中心持續建設，未來發展路線圖也更加清晰，而英特爾需要贏得一家大型代工客戶，才可望趕上。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕談到晶片製造，截至11月中旬，英特爾的股票在2025年的表現優於台積電，漲幅接近80%，而台積電的漲幅為40%。

展望2026年，台積電與英特爾的股價表現，哪家公司會有超強表現？外媒The Motley Fool報導指出，台積電受益於人工智慧資料中心持續建設，未來發展路線圖也更加清晰，而英特爾需要贏得一家大型代工客戶，才可望趕上，所以台積電是投資人最佳的選擇。

請繼續往下閱讀...

英特爾股票在2025年表現優異，得益於該公司獲得了一些大型投資者的支持。而台積電是製造先進晶片領域無可爭議的領導者。台積電是全球最大的半導體代工廠，憑藉其技術實力和規模優勢，該公司生產絕大多數先進晶片，例如圖形處理器（GPU）。其主要客戶包括輝達、蘋果和博通等。

在晶片製造領域，目標是不斷縮小製程尺寸，也就是降低晶片的電晶體密度。晶片上整合的電晶體越多，其性能就越強，能效也越高。然而，大規模生產先進晶片並非易事，台積電的主要競爭對手，包括英特爾和三星，都面臨著良率方面的挑戰。目前，台積電近四分之三的產能都處於7奈米及以下製程，並計畫明年轉向2奈米製程技術。

憑藉其在業界的地位，台積電是晶片設計公司的首選合作夥伴。它與輝達等公司緊密合作，擴大產能以滿足其預期需求。

而且，作為唯一能夠真正大規模生產高良率先進晶片的代工廠，台積電也擁有強大的定價權。該公司計劃明年再次提價，而其新的2奈米製程技術的成本預計將比現有的技術高出50%。

台積電已做好充分準備，將繼續受益於人工智慧基礎設施的持續建設，並預計未來幾年人工智慧晶片的需求將以超過40%的複合年增長率（CAGR）增長。

英特爾股票在2025年的優異表現並非完全源自於其營運表現。該公司營收成長乏力，上半年毛利率承受了巨大壓力。然而，第3季調整後毛利率出現大幅反彈，從去年同期的18%攀升至40%。同時，營收僅小幅成長了3%。

英特爾2025年股價上漲的主要原因是其他投資者對其股票的大量投資。輝達向英特爾投資50億美元，軟銀投資了20億美元。同時，美國政府也投資了89億美元。這些投資，加上以52億美元出售旗下Altera業務51%的股份，使得英特爾在第三季末的資產負債表上擁有近310億美元的現金。

英特爾將利用這筆資金繼續拓展其晶圓代工業務，並推動晶片製造技術的發展。同時，它正與輝達合作開發新產品，包括將其中央處理器 （CPU）與輝達的NVLink系統集成，使其CPU能夠更快地與輝達的GPU通訊。這將有助於英特爾在資料中心CPU市場獲得顯著優勢，此前英特爾在該市場的份額正被超微蠶食。

此外，英特爾還在研發用於推理的AI晶片，據稱它即將與SambaNova Systems達成協議，以進一步推進其在該領域的研發工作。

英特爾2025年的表現很大程度上得益於2026年不會重現的一些事件。要在明年取得優異表現，該公司可能需要贏得一家大型代工客戶，或者在資料中心晶片領域取得重大進展，無論是在CPU還是GPU方面。這使得英特爾的股價走勢更具不確定性。

同時，台積電則是更為穩健的選擇。該公司預計將受益於人工智慧資料中心持續建設，其未來發展路徑也更加清晰。因此，台積電在2026年的表現將優於大盤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法