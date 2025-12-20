台南市中心1.5公頃水岸鑽石地 權利金僅市價3成、地租前5年1％

「運河星鑽」打造南市全新的運河觀光廊帶。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府公告釋出位於中西區「中國城暨運河星鑽」精華土地，推出星鑽段2425、2426地號兩筆市有地，總面積約1.5公頃，基地方整、規模完整，屬市中心罕見的大面積開發用地，具高度發展潛力。

地政局表示，該基地坐落中西區政經核心，緊鄰河樂廣場景觀軸帶與安平運河水岸，周邊觀光、休憩資源豐富，可匯聚大量人潮；同時因應台商回流與新創產業需求，具備發展新型優質辦公與複合式商業的條件，整體開發契機成熟。

地政局長陳淑美指出，河樂廣場以「孕河之心、旗艦領航」理念打造水岸綠帶，並串聯中正、海安商圈，形成具吸引力的觀光廊帶。未來觀光旅遊局也將新增3座碼頭，連結舊魚市場、河樂廣場至安平沿線景點，打造全新運河觀光廊帶，進一步帶動區域旅遊動能。

南市府釋出「中國城暨運河星鑽」精華土地招商。（南市地政局提供）

本次釋出兩宗基地採分別招標，土地使用分區為第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率50%、容積率480%，適合規劃大型特色商場、文創市集、百貨零售、景觀辦公、酒店式公寓及國際旅館等多元產品，有望成為承接市區觀光人潮的新門戶。全案以設定地上權方式辦理，存續50年並得優先續約20年。

為降低投資門檻，權利金底價約為周邊市價3成，並提供4期或15期繳納及融資彈性方案。另規劃3項地租優惠：前5年按申報地價1%計收；第6年起按3%計收、其中僅1%隨申報地價調整；自第5年起，地租年增幅超過6%的部分不予計收，以穩定投資成本、降低風險。

地政局表示，相關收益將優先償還中國城暨運河星鑽地區區段徵收開發成本。即日起至明（2026）年1月22日領取投標文件，明年1月23日第1階段資格審查開標。

