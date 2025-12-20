巨大遭美指控強迫勞動 經部舉辦法規宣導會

經濟部辦理歐盟強迫勞動法規宣導會，吸引超過300位產官學代表線上參與。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕自行車龍頭巨大日前被美方指控強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對巨大發布暫扣令，此案引發高度關注。經濟部繼12月3日舉辦美國強迫勞動法規宣導會後，於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」，目的在協助企業同步掌握美、歐兩大市場的最新法令趨勢與動向。

經濟部表示，此次說明會邀請歐盟Van Bael & Bellis （VBB）法律事務所專家與會，說明歐盟禁止強迫勞動產品規章（FLPBR）適用範圍、執法方式及與歐盟其他盡職調查法規間之關聯，期能協助我業者掌握國際法規趨勢，以降低國際貿易風險。

請繼續往下閱讀...

經濟部表示，說明會參與情形踴躍，吸引超過300位產官學代表線上參與，涵蓋包括半導體、電子製造、金屬、工具機、自行車、食品加工及化工材料等我國主要輸歐產業別；另有工研院、中經院、台經院、資策會等智庫與人權組織等與會，顯示國內各界對國際勞權及供應鏈合規議題的高度重視。

勞權保護已是全球供應鏈治理的重要共識，隨著各國陸續強化對企業的法遵要求，經濟部提醒，企業宜持續關注國際法規動向，並強化供應鏈的風險管理與透明度，以在變動的全球貿易環境中，維護既有的產品信譽與競爭優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法