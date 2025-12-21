高齡困老公寓4》5樓以下公寓占比逾65％ 絕大多數沒電梯

全國5層以下建物逾613萬宅、占整體房屋稅籍住宅比重逾65%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國5層以下建物逾613萬宅、占整體房屋稅籍住宅比重逾65%，也就是每1.53宅就有1宅，而且絕大多數都是沒有電梯的建物。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市發展早，早年示範公寓是4樓的標準住宅社區，歷經大量複製興建，之後才有華廈、大樓出現，因此，沒有電梯的產品占大宗，甚至大馬路轉進去巷內，幾乎可看到一大片老公寓，若是第一批入手的老屋主，現在真的是銀髮族，會面臨樓梯邊爬邊休息的狀況。

進一步觀察第二季全國4至5層建物數量則超過205萬宅、占比約21.80%，房產業者指出，過往無電梯公寓設計多數是地上4至5層建物，尤其集中在雙北市等主要都會區，而第二季台北市4至5層建物近39萬宅，占比逾42%，也就是每2.38宅就有1宅，而且絕大多數是無電梯的公寓社區。至於，第二季新北市4至5層建物則約33萬宅、占比不到20%。

老公寓銀髮族 邊爬樓梯邊休息

房產業者分析，從數據來看，台北市無電梯老公寓的占比相當高，甚至是全台所有縣市中最高，至少都多出14個百分點，甚至相較不少縣市均多出20個百分點以上，加上台北市房價為全國最高的都會區，想要換屋到有電梯的大樓，多數民眾的房價負擔能力通常負荷不了。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，台北市老公寓存量與委售量大，實坪多、且單價又比大樓相對便宜不少，是許多首購族買進台北市的好選擇；唯老公寓屋況較差，裝修成本所費不貲。然而，因民眾工作與生活形態的轉變，有管理、電梯與代收包裹的大樓更受青睞，大樓房價漲幅遠遠高於老公寓。

