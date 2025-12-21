高齡困老公寓2》半百老屋10年增逾80萬宅 北市占比最高

全國半百老屋近140萬宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國半百老屋近140萬宅，10年多出80萬餘宅、增幅高達1.37倍。根據內政部不動產資訊平台最新統計，第二季屋齡50年以上的半百老屋占全國房屋稅籍住宅總數約14.83%，六都中又以台北市占比最高、約20.71%，也就是每4.82宅就有1宅是半百老屋。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，觀察全國老屋統計數字，老屋增速從未放緩腳步，表示老屋問題不再是單一都市發展的問題，而是全面的住宅課題，背後的物理折舊、機能折舊，乃至於被房價所掩飾的經濟折舊問題，延伸到在宅養老、居住安全議題，其實都是社會成本的負擔及福利的減損。

請繼續往下閱讀...

根據統計，10年前、也就是2016年第二季，全國半百老屋數量約58.70萬宅、占比約6.95%，但到了今年第二季，全國半百老屋數量已達139.45萬宅、占比約14.83%，10年來半百老屋大增逾80萬宅、增幅約1.37倍。

進一步觀察六都半百老屋數量與占比，以台北市最多，有18.59萬宅、占比約20.71%，比重也是六都最高，第二名則是新北市的18.59萬宅，而第三至六名，依序為高雄市的17.21萬宅、台南市的11.75萬宅、台中市的11.20萬宅，以及桃園市的6.8萬宅，至於，其它五都的半百老屋占比，台南市、高雄市均逾15%，桃園市與台中市則均不到10%。

第二名是新北 再來是高雄

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市發展時間早，加上重劃區數量有限，老宅問題相對普遍，近幾年雖然有零星的老公寓增設電梯案例，但並非所有老公寓都有機會加裝電梯，可能還是需要政府幫忙協助且民間也要有共識，才能增加改建機會。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，受限貸令衝擊，近幾年老屋重建量能已明顯轉弱，都更、危老核准件數都在減少。倘若政策未能調整，重建速度依舊遠落後於房屋老舊速度，「老屋延壽」方案便有推展的空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法