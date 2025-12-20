「你不是部長嗎？」68歲前高管到超市擺牛奶 親揭退休後現實真相

在退休之後，選擇展開「第二人生」重返職場的日本人，在近年越來越多。超市工作示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在退休之後，選擇展開「第二人生」重返職場的日本人，在近年越來越多。據日本政府的《令和 7 年（2025年）版高齡社會白皮書》資料，65 至 69 歲族群的就業率達 54.9％，其中不乏挑戰與過往截然不同工作的案例。日本媒體指出，日本埼玉縣一名68歲男子西田雅彥（化名）過去曾是大型物流公司的營業部部長，拿著高額退休金退休的他，照理衣食無虞，不過待在家裡的日子卻讓他逐漸陷入孤獨，於是決定去超市打工，儘管這份工作消耗體力很累，但這種「被需要」的感覺，令他感到幸福。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，西田先生過去擔任營業部長，帶領超過 20 名部屬，在公司內更以「傳說中的部長」聞名。無論是與客戶建立關係的能力、對數字的敏銳度，還是總是最早到公司的工作態度，都讓周遭同事讚譽有加，甚至被稱為「管理職的典範」。

請繼續往下閱讀...

然而，這樣的西田先生，在退休後選擇的工作，是住家附近超市的商品上架人員，時薪僅1050日圓（約213元新台幣）。

報導提到，曾長年擔任管理職的人，在退休後轉而投入第一線的體力勞動，即便有著巨大落差，但仍有人從中找到工作的成就感與意義。西田先生就是其中一個案例。

西田先生在63歲時屆齡退休，之後透過公司的再雇用制度工作到 65 歲，薪資也降到原本的一半以下，這讓「自己是不是已經不再被需要了」的念頭，逐漸在他的內心萌芽。而退休之後，他領到約 2000 萬日圓（約407萬元新台幣）的退休金，未來也可每個月領取約 20 萬日圓（約4.07萬元新台幣）的年金，儘管他自認生活沒問題，但待在家裡的日子卻讓他逐漸陷入孤獨，開始出現「一整天完全沒和任何人說話」的情況。

西田先生於是跑到就業服務中心諮詢，找到了住家附近超市的商品上架工作，他說：「第一天上班真的非常辛苦，手舉不起來，一直站著腰也痛。但當年輕的兼職同事對我說：『那箱紙箱已經整理好了嗎？好快喔！』那一刻，真的很開心。」

當中也有熟人認出他來：「你不是以前當部長的嗎？怎麼會在這裡？」西田先生坦言：「我從來沒想過，有一天自己會穿著制服，從早上6點開始擺牛奶。」同時也意識到，工作的價值不在於「職稱」，而在於「被需要」的時候，他說：「年輕的時候，總覺得『往上爬』才是唯一正解。但現在我認為，能真切感受到『自己對某些人有所幫助』的工作，才是最幸福的。」

西田先生說明持續工作的意義：「光靠退休年金，並不能說過得很寬裕。即使一週只工作 4 天，每個月也能多6至7萬日圓（約1.22至1.42萬元新台幣）的收入，在旅行或買禮物給孫子的時候，也就不用處處忍耐。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法