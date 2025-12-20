台灣手搖店UG進軍美國！結果3天就被迫關門 原因曝光了

UG Tea在12月11日於官方社群公告，指出正在進行店內全面升級，預計2週後公告重新開幕日期。（圖擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣知名手搖品牌UG樂己（UG Tea） 插旗美國，本月初在加州的聖蓋博市（San Gabriel）開業，隨即吸引許多人前來嘗鮮，其社群帳號更透露試營運第3天，單日訂單就超過1000份，不過就在此時突然暫停營業，引發各種猜測。而據當地媒體報導，原因在於店內部分裝修不符當地法規，因此必須重新改善調整。

北美中文媒體《世界日報》報導，UG Tea在12月6日開幕，但3天後的12月9日就被發現暫停營業，據了解，是店面裝修或營運違反政府規定。

報導引述聖蓋博市府公關弗洛勒斯（Iliana Flores）說法，指出該事件涉及正在執行的城市法規。

而據網友在社群上傳的照片，UG Tea大門深鎖，上頭貼著由聖蓋博市府發布的黃色單子，寫著「限制使用」（Restricted Use）、「未審批的建築」（Unpermitted construction）等文字。

UG Tea在12月11日於官方社群回應，指出因為生意太好，造成顧客體驗不佳，也發現了一些問題，因此正在進行店內全面升級。包括設備升級、人員調整和室內升級改造，預計2週後公告重新開幕日期。但《世界日報》詢問是否有違反市府法規，UG Tea並沒有回應。

截至12月20日，該店已經停業超過一週。

聖蓋博市議員吳程遠對《世界日報》指出，UG Tea是因為店內部分裝修，沒有達市府規定的標準，因此閉門整改。

