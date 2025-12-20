「金」誇張！黃金等4貴金屬週線全收紅 「它」再暴衝出新天價

黃金本週累計上漲1.1%，其他貴金屬本週週線也全面收高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金本週累計上漲1.1%，其他貴金屬本週週線也全面收高，白銀週漲幅更超過8%，並在週五（19日）刷新歷史新高。

黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司4347.07美元。

2月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4387.3美元。

《路透》報導，美國週四公布，11月美國消費者物價指數（CPI）年增2.7%，低於經濟學家預測的3.1%。另外，美國勞工部本週稍早的報告顯示，11月失業率攀升至4.6%，為2021年9月以來最高。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：「我們看到通膨較低的數據、就業疲軟的報告。這些都鞏固了聯準會（Fed）繼續走在寬鬆道路上的前景，也是主要驅動力之一。其次是，央行政策的具體內容存在許多不確定性。」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易商繼續押注聯準會（Fed）明年至少會降息兩次，每次1碼（25個基點）。

其他貴金屬部分：

現貨白銀上漲2.6%，報每盎司67.14美元，盤中觸及67.45美元的歷史高點，本週上漲8.4%。

現貨鉑金上漲 3.1%，觸及每盎司1975.51美元，週四曾觸及逾17年高點，週線收紅。

現貨鈀金上漲0.8%，報每盎司1709.75美元，盤中稍早觸及近3年高點，週線收高。

在強勁的投資需求和供應限制的帶動下，白銀今年飆升132%，遠遠超過黃金65%的漲幅。

史崔伯說：「白銀ETF的資金流動持續扮演主導角色，另外還有一些散戶投資人的行為。」

美國全球投資者（US Global Investors）首席交易員馬托塞克（Michael Matousek）說，黃金和白銀的走勢高度相關，通常由黃金領漲，「但過去兩個月，我們看到白銀領先。因此，每當你看到價差如此之大時，人們就會開始選擇黃金，並在短期內收緊價差。」

