護國神山設防線！外媒曝台積電先進製程「N-2才准出海」

台積電（2330）近年擴展海外設廠版圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）近年擴展海外設廠版圖，外媒報導，台灣立法委員和專家，對半導體先進製程是否隨台積電海外布局而外流表示擔憂，此也成為外界關注焦點。國科會對此回應，國科會有訂定「國家核心關鍵技術」，只要是關鍵技術下的參與人員都會加以管制，經濟部也會根據這個規定限制相關產品的出口，先進製程「N-2」才能出海。

《Wccftech》、《Tom's Hardware》報導，此前，台灣堅持「N-1規則」，允許台積電出口所有落後台灣領先製程至少一代的技術，但新規則更為嚴格，這意味著台積電可能只能出口落後其最先進技術2到4年的製程技術。

請繼續往下閱讀...

報導根據國科會副主委林法正說法，按照這樣的情況來說，目前台積電製程已發展至2奈米，未來將持續推進至1.8奈米、1.4奈米，政府要求「N-2」後才能外移，例如台積電發展至1.4奈米或1.2奈米，才會允許1.6奈米製程外移，且核心研發（RD）人力仍集中在台灣，台積電也願意配合相關管制原則。

報導解讀，即使公司在海外建立產能和研發中心，但工程師和科學家的集中部署，確保了未來的製程開發，能夠紮根於台灣本土。

而經濟部產業發展署副署長鄒宇新補充，針對台積電赴美投資，未來相關審查機制已納入制度。若投資規模達一定門檻，須經經濟部投資審議委員會審議，審查內容除產業影響外，也涵蓋國家安全考量。

不過知名半導體產業分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）對此表示，隨著台積電對於將高階製程節點轉移至美國態度保守，英特爾（Intel）反而可能迎來重大的發展機會。原因在於，英特爾的晶圓代工技術是在本土建置並生產，這也正是為何英特爾高度看好14A製程、並吸引市場高度關注的重要因素之一。

但他也說，鑑於台積電的核心技術仍留在台灣，供應鏈格局可能對英特爾晶圓代工有利，但是現在下結論還為時過早。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法