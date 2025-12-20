下雪天穿也很暖！日網大推GU「3990日圓」外套：好搭又時尚

GU是日本知名服裝品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕GU是一家以親民價格，提供從基本款到融入流行趨勢單品的品牌，商品涵蓋兼具設計感與實用性的服飾、鞋款與配件等，十分適合日常穿著。日本媒體最近指出，GU推出的「WARM PADDED 夾層連帽外套」（ウォームパデッドパーカ）採用無壓紋設計，不易顯得臃腫，能輕鬆融入日常穿搭，也因此受到日本東北和北海道的消費者好評，甚至有人表示「就算下雪也很保暖」。

日媒指出，GU 的「WARM PADDED 夾層連帽外套」是一款採用簡約無菱格縫線設計的外套，不易顯胖。下擺配有拉繩裝置，可依喜好自由調整變化不同穿搭風格，圓潤的整體造型營造出復古戶外風格；雙向拉鍊設計不僅提升實穿性，也能成為穿搭上的視覺亮點。

此外，該款外套使用防風材質，具備良好的保暖機能，袖口也可調整，有效阻擋冷風與雨水侵入。即使在寒冷季節也能保持溫暖，同時還具備耐久防潑水機能，能輕鬆應付小雨天氣，實用性十足。

顏色方面，提供棕色、灰色、黑色和深綠色 4 種選擇，12 月 25 日前為期間限定特價 3990 日圓（約812元新台幣）。

從實際購買者的留言來看，不少來自寒冷地區的消費者給予高度評價，例如：「比想像中還要暖，真的嚇了一跳。我買大一號，其實 S 號好像也可以。本來只是隨便買買看，感覺連嚴冬都能派上用場（北海道）」、「就算下雪也很暖，在室內反而會覺得熱，接下來的極寒天氣也不怕了（北海道）」、「雖然是鋪棉，但保暖性比薄款羽絨還好，防風效果也不錯。我住北海道，感覺嚴冬也沒問題（北海道）」、「裡面再穿連帽上衣也不會顯得臃腫（宮城縣）」。

報導提到，UNIQLO的「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」（パフテックパーカ）也是不錯的選擇，該款外套採用創新的日本纖維技術開發，​可鎖住空氣包覆暖意，​因此展現出卓越的隔熱與保暖效果，外層布料經過防潑水加工，能輕鬆應付小雨，十分適合日常穿著。顏色共3種選擇，在日本目前以特價的 4990 日圓（約1015元新台幣）販售中。

GU 的「WARM PADDED 夾層連帽外套」受到好評。（圖擷取自GU官網）

