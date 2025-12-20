輝達晶片恐助中共解放軍？外媒點名台灣是關鍵防線

日前美國總統川普批准輝達對中國出售H200晶片。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日前美國總統川普批准輝達對中國出售H200晶片，彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）以「輝達會讓中共解放軍如虎添翼？」為題發表文章指出，這恐加速中共解放軍的AI技術發展，縮小美國在軍事霸權上的優勢。她建議華府應建立更嚴格的稽核與追溯機制，確保先進晶片不會藉由北京軍民融合戰略為解放軍所用；同時，應與台灣、日本、南韓合作，擬定市場進入規則。

根據報導，目前尚不清楚這項交易最終會發展到什麼程度。瓦斯瓦尼認為，問題不在於北京是否想打造1支AI強化的軍隊，問題是華府會在多大程度幫助對手解放軍一臂之力。

H200是輝達旗下第2強大的繪圖處理器（GPU），性能比目前專供中國市場的H20晶片高出約6倍。瓦斯瓦尼指出，對任何試圖提升AI技術能力、尤其是在軍事應用領域，這都是1個重要的工具。

這對解放軍未來作戰能力攸關重大。中國軍方文件強調，未來戰爭將取決於如何運用AI來決定武器打得有多準、殺傷力有多強。北京認為，贏得未來戰爭不僅仰賴最大規模的艦隊或最遠射程的飛彈，還取決於能否比敵人更快感測、做出決策與打擊。這將需要龐大的運算能力。

中國國內半導體產業取得的進展不容否認，儘管距離最先進水準仍有顯著差距，解放軍及其附屬科研機構，曾多次尋求透過商業採購管道取得美國晶片，此外， 越來越多的案例表明，受限制的美國晶片被非法轉移。

喬治城大學「安全與新興科技中心」（CSET）資深分析師麥考爾（Cole McFaul）警告，根據中國「軍民融合」戰略下，解放軍試圖將市售AI硬體納入軍事系統，儘管實施過程中可能存在一些障礙。

他說，若中方願意承擔資安風險，解放軍未來可能部署可用於軍事用途的成熟AI系統，這將令美國高度憂心。

政策專家們也發出了類似的警告。大西洋理事會指出，允許中國取得H200等晶片，可能在關鍵時刻加速北京軍事AI能力的提升。

但文章指出，北京方面不太可能希望給人留下依賴美國硬體的印象，因為它正致力於在未來幾年內實現半導體自主化。且輝達執行長黃仁勳一直堅稱，限制對華出口只會加速北京推進國產半導體產業的發展，他暗示，解放軍不會使用美國晶片，因為美國技術有國家安全風險。

美國決策者正面臨一個進退兩難的現實：封堵中國取得先進晶片，確實會提高。中國的成本、放慢其發展腳步，卻無法真正阻止他們的晶片發展；但若一旦放行，則可能在美中角力的關鍵時刻，加速中國的軍事現代化。

瓦斯瓦尼建議，美方應建立更嚴格的稽核與追溯機制，確保美國製造與設計的晶片不會經由中介流向與解放軍相關實體；還有一個方法是，與理念相近的夥伴協調擬定中方取得美方晶片的規則，尤其是與掌握先進半導體供應鏈的台灣、日本與南韓合作，或許有助防堵中國可能加以利用的漏洞。

瓦斯瓦尼認為，北京想打造1支AI強化的軍隊根本不是問題，中國也正在朝這個方向前進。但問題是，華府在這過程中，會在多大程度上、不經意地助其一臂之力。

