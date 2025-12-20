34歲男子靠兼職訓練AI 打造出時薪6330元高薪副業

AI 模型訓練的過程，包含向演算法輸入大量資訊與情境，建立龐大的資料集。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕現年34歲的英國創業家阿米塔布（Utkarsh Amitabh）在資料標註新創公司micro1的邀請下，從今年 1 月開始兼職訓練人工智慧（AI）模型，其每小時薪水高達200美元（約6360元新台幣），micro1 發言人證實，自今年 1 月以來，包含專案完成獎金在內，阿米塔布的累計薪資已接近 30 萬美元（約954萬元新台幣），。

《CNBC》報導，阿米塔布是全球導師與職涯平台 Network Capital 的創辦人兼執行長，同時身兼作家和大學講師的身分，同時也是牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的博士生，而他家中才剛迎來新生兒。

儘管行程早已相當滿檔，但阿米塔布仍接下這份兼職工作，替訓練人工智慧（AI）模型micro1，他坦言：「求知欲驅使我這麼做」，強調「金錢並不是主要動機」，而這份工作與他個人及專業興趣的高度重疊，才是關鍵，尤其是他本來就已能透過其他工作獲得足以維生的收入。儘管如此，他仍認為「合理報酬是一項核心價值」，並形容這樣的薪資水準，對於需要高度專業知識的工作而言「相當得體」。

AI 模型訓練的過程，包含向演算法輸入大量資訊與情境，建立龐大的資料集；接著，透過各種提示（Prompt）來測試模型，要求其回答問題或提出解決方案，藉此持續訓練模型。

阿米塔布的這項工作與提示工程（Prompt Engineering）相當類似，需要他將每個問題轉化為清楚、明確、且機器能理解的語言，以確保模型能回傳正確且相關的回應。

若模型回應出現錯誤，或偏離原始問題或設定範圍過遠，阿米塔布便會找出「是哪個環節被忽略，或細微之處被遺失」，並加以修正，讓模型的資料集得以調整與優化後再重新測試。他表示，這種反覆嘗試的過程，每組問題往往需要花費「數個小時」。

阿米塔布表示，他所參與的許多專案都屬於機密內容，通常涉及「一個一般使用者、企業主或高階主管可能會面臨的複雜商業問題，接著再將該問題拆解成更小的組成部分」。

阿米塔布說：「你必須具備極高的細節專注力，時時留意人類可能犯的錯誤，或機器可能犯的錯誤；而你正是透過深入投入這個過程，逐步發現這些錯誤類型的存在。」他也指出，這份工作在智力層面「相當吃重」，尤其是 AI 模型持續學習與進化的情況下，即使是專家，也必須不斷提升自身的知識基礎與創意思考能力。

根據《TechCrunch》報導，micro1 成立於 2022 年，已建立起一個超過 200 萬名專家的網絡，為包括微軟在內的大型 AI 實驗室，以及《財星》百大企業提供 AI 模型訓練服務，協助它們為自家員工打造大型語言模型。micro1 最近一次估值為 5 億美元，競爭對手包括 Mercor 與 ScaleAI 等大型新創公司。

