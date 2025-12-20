美股收盤》科技股續強！道瓊漲183點 台積電ADR勁揚1.5％

週五美股上漲。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受甲骨文等科技股上漲的提振，AI類股在經歷波動後重新站穩腳跟，週五美國股市連續第2交易日走高。道瓊工業指數上漲183.04點、0.38%，標普500指數上漲0.88%，那斯達克指數上漲1.31%，費城半導體指數上漲2.98%，台積電ADR勁揚1.50%，收在288.95美元。

綜合外媒報導，TikTok同意將其美國業務出售給一家新的合資企業，該企業包括軟體巨頭甲骨文（Oracle）、私募基金銀湖（Silver Lake），甲骨文股價上漲逾6.6%。此外，美光科技（Micron Technology）週四發布強勁的營收預期，提振投資人信心，週五延續上漲近7%，創下歷史新高。AI晶片巨擘輝達則上漲近4%，路透引述知情人士消息，指川普政府正在評估輝達向中國出售晶片的可能性。

不過，運動服裝巨頭耐吉（Nike）公布毛利率連續第二季下降，受中國市場銷售不佳影響，股價暴跌逾10%，成為當日跌幅最大的股票之一。

12月向來是股市表現強勁的時期，所謂的「耶誕老人行情」，是指股市於年底至隔年初期間出現的季節性上漲現象，根據《股票交易員年鑑》，自1950年以來，標普500指數在每年的最後5個交易日和1月份的前5個交易日平均上漲1.3%。

道瓊工業指數上漲183.04點或0.38%，收報48134.89點。

標普500指數上漲59.74點或0.88%，收在6834.50點。

那斯達克指數上漲301.26點或1.31%，收23307.62點。

費城半導體指數上漲204.24點或2.98%，收7067.86點。

