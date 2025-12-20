年金孤兒1》私校未提繳新制勞退 兼任教師求助無門

勞動部呼籲，私校若未主動提繳新制勞退，教師應勇於提出申訴（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧、林曉雲／台北報導〕在少子化趨勢下，各級學校對教師的需求也不斷緊縮，編制內的職員和教員可參加私校退撫儲金制度，但更多教師，因學校的編制名額有限，或是學校實務運作考量，只能每月或每周在不同學校兼任少量教學時數，若本身又沒有正式的工作，這類教師自2017年起，學校需要為他們每月提撥新制勞退基金，不過，實務上總有部分學校不願提撥，成為名副其實的「私校年金孤兒」。

流浪兼職教師 淪為年金孤兒

對此，勞動部指出，這類「不具本職的兼任教師」，若私校不主動為教師提繳，目前並無罰則，只能透過教育部校務評鑑的手段，給予私校壓力。且因為是自願參與性質，究竟私校是否依照要求按月為教師提繳退休金，外界很難掌握，提醒私校的兼任教師，若發現學校沒有為自己提繳，應直接向勞保局申訴，由勞保局代為通知學校相關提繳規定，兼任教師也可要求學校辦理「自願提繳」，累積更多的退休金。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛指出，勞保局是依據「勞工退休金條例」，接受學校為「不具本職的兼任教師」提繳新制勞工退休金，至個人勞工的退休金帳戶，這筆錢可於退休後領取。提繳的金額則是該教師當月鐘點費總金額的6%，同時該教師也可參與自願提繳，額外再增提最高6%的退休金，藉此累積自身的退休準備。

大學評鑑施壓 可向勞保局申訴

但實務上，總有雇主不願意主動提繳，黃維琛表示，對於適用勞基法的勞工，法令強制雇主必須為勞工提繳退休金，但對於「不具本職的兼任教師」，因為沒有其他適用的退休金制度，因此教育部提供新制勞退的參與管道，屬於對學校的要求，依據「勞工退休金條例」，屬於自願參與的性質。

若私校不主動為教師提繳，這些本職的兼任教師該如何自保？勞動部坦言「沒有罰則」，只由教育部透過大學評鑑的手段，給予私校壓力。且因為是自願參與性質，究竟私校是否依照要求按月為教師提繳退休金，外界很難掌握，兼任教師若發現學校沒有為自己提繳，應直接向勞保局向反映或申訴，勞保局會代為通知學校相關提繳規定，一般學校都會遵守並開始處理。

教育部人事處科長紀金瑞說明，依「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第20條規定，學校應按月為未具本職兼任教師提繳退休金，為保障相關人員權益，教育部並按實際需求核給學校補助，近3年來公私大專校院每年約有135校申請。

紀金瑞表示，私立大專校院如未依規定提繳退休金，將依「獎勵私立大學校院校務發展計畫要點」及「獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」相關規定，視個案情形，作為扣減獎勵補助經費之審酌依據。

