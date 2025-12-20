年金孤兒4》 就是不想繳？國民年金未繳費逾4成

勞動部勞工保險局積極拓展多元繳費管道、通知繳款，增加行動支付繳款（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕不同於部分私校教師怨嘆無法參加「私校退撫」或提繳「新制勞退」，成為「年金孤兒」，但根據政府資料開放平台的數據顯示，2008年10月1日開辦的國民年金保險，每期寄出的數百萬張繳費單，都僅有不到5成的繳費率，即使在勞動部勞工保險局積極拓展多元繳費管道、通知繳款，累計的未繳率仍超過4成，難道是放著退休後的國民年金不想領？

沒有參與社保 政府自動納保

國民年金繳費率低，這是長年的現象，主要原因在於國民年金是主動納保，將沒有參與軍保、公教保、勞保、農保的25歲以上未滿65歲中華民國國民全部納保，目前只要退出勞保等各項社會保險，就會自動納保。不少人在離職、失業遭勞保退保後，隨即就收到國保的繳費單，因此被戲稱為「失業懲罰金」。

請繼續往下閱讀...

根據國保基金過去提交給立法院的報告指出，因國保的被保險人多是未就業或短期失業，屬經濟弱勢，繳費能力偏低，因此對於欠費者，採取柔性收費政策而非強制徵收，更設計了「10年補繳機制」，被保險人若因無收入無法繳費，可等收入穩定、被催繳，甚至等到要請領給付前，一次補繳保費。不過，因為超過10年的欠費將無法補繳，年資也無法累計，將影響日後國民年金給付，勞保局也會對欠費將達10年的被保險人催繳，提醒在期限內繳費。

10年補繳機制 增多元繳費管道

國人繳費意願低，除了影響給付請領權益，更對基金的財務穩定更有不利影響，衛福部因此提供補助、催繳及分期繳納措施，但繳費率提升效果有限。負責執行收費、核發給付的勞動部勞保局，持續擴增國民年金電子帳單的繳費方式，除了傳統的轉帳代繳、金融機構網路繳費，各類行動支付也陸續納入，目前各大電支品牌如一卡通iPASS MONEY、全支付、icash Pay、歐付寶均可使用，也新增用戶數破70萬的街口電支，及新上線的「LINE Pay Money」，均可繳納國民年金帳單。

勞動部勞保局指出，為方便國人繳交國民年金保費，全面升級國民年金電子帳單服務，升級後的新版電子帳單，民眾可直接複製電子帳單內的銷帳編號或三段條碼，將編號快速貼入行動繳費頁面或 App 中，避免輸入錯誤及縮短操作時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法