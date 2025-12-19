日銀升息壓縮套利空間 恐掀「渡邊太太」拋售潮

日銀升息可能推升日圓走強，影響套利交易。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本銀行19日宣佈升息宣佈升息1碼（0.25個百分點）至0.75%，創1995年以來最高水準，並表示，如果情況許可，未來將進一步升息。華爾街日報報導，在美國聯準會（Fed）降息之際，日銀的升息可能削弱日圓融資套利交易的吸引力，引發市場波動與資產拋售潮。

報導說，日本的超低利率長期以來吸引避險基金以及所謂「渡邊太太」的投資人，借日圓買美國股債等報酬率較高的資產。

日本利率升高往往使日圓走強，進而削弱套利交易的吸引力。在極端的情況下，投資人可能被迫拋售股票、債券與其他資產，以償還以日圓計價的貸款，引發市場動盪、價格下跌。

報導說，這種套利交易導致的波動並不罕見，2008年至2009年金融危機期間的市場拋售是顯著的例子，較為近期的則是2024年夏季，美國疲軟的勞動市場數據引發股市拋售，對槓桿套利交易帶來壓力。

然而，更為長期的疑慮是有關日本投資人的動向。

多年來的超低利率促使日本退休基金、保險公司以及散戶投資人熱衷「錢進」報酬更好的美國、歐洲與亞洲股債市場。日本升息將使日本的資產比起外國資產，對日本投資人更具吸引力。他們或許降低海外資產持有部位，將資金帶回日本。

此舉可能傷害美元等貨幣、打壓股價，並推升政府、企業與家庭的借貸成本，當債券價格下降，美國等政府公債殖利率將上升，影響普通借款人的貸款成本。

匯豐銀行（HSBC）亞洲首席經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，如果未來2、3年，日本的短期利率上升至1%或2%，隨著日本投資人降低對其他政府公債的持有部位，將對全球借貸成本產生「漸進但可感知的」衝擊。

