誠品：南西店全館人員撤出 今晚不再營業

北捷台北車站與中山站附近今天發生隨機傷人事件，犯嫌在中山商圈誠品南西店造成多人輕重傷，誠品表示，目前南西店全館人員皆已撤出，今天晚間不再營業。（記者邱芷柔攝）

〔中央社〕北捷台北車站與中山站附近今天發生隨機傷人事件，犯嫌在中山商圈誠品南西店造成多人輕重傷，誠品回應表示，發生此突發事件，深感震驚與遺憾，第一時間疏散民眾並配合警方清查，目前南西店全館人員皆已撤出，今天晚間不再營業。

台北警消下午5時24分獲報，台北車站M7出口附近有人丟擲煙霧彈，後來犯嫌往北走，在中山商圈誠品南西店隨機傷人，造成多人輕重傷。



台北市長蔣萬安表示，經查犯嫌為民國87年次男性，已造成9人受傷，其中4人重傷，目前了解犯嫌極可能畏罪墜樓。

對此，誠品稍早回應表示，發生此突發事件，深感震驚與遺憾，第一時間即疏散民眾並同步配合警方清查樓層、調閱監視器等。

誠品表示，目前南西店全館人員皆已撤出，今天晚間不再營業，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全。

