台企銀攜手力興資產 推多元信託與不動產租賃服務

台企銀總經理李國忠 （右） 與台灣金聯董事長宮文萍共同簽屬合作備忘錄。（台企銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為強化信託服務完整度、提供客戶更全面的不動產管理方案，台灣中小企業銀行（簡稱台企銀）今（19）日與「台灣金聯資產管理股份有限公司」（簡稱台灣金聯）全資子公司「力興資產管理股份有限公司」（簡稱力興資產），正式簽署合作備忘錄（MOU），建立跨業合作機制，結合金融信託與不動產專業服務，共同推動多元信託業務發展。

本次合作由台企銀總經理李國忠與台灣金聯兼力興資產董事長宮文萍代表簽署。台企銀表示，隨著安養信託、金錢信託等需求持續升溫，實務上常衍生住宅包租代管、租賃住宅代管等不動產管理需求，因此積極尋求具備專業實務能力的合作夥伴，以提升整體服務品質與客戶體驗。力興資產在母公司台灣金聯支持下，長期深耕住宅包租代租及租賃住宅代管市場，雙方合作可望發揮專業互補效益。

依據本次合作備忘錄，台企銀未來於信託服務過程中，若客戶有不動產租賃或管理需求，將可轉介由力興資產提供住宅包租代租、租賃住宅代管及相關延伸服務；反之，力興資產客戶如有安養信託、金錢信託等需求，亦可透過台企銀進行風險審核與契約管理，為客戶提供更安心、便利的一條龍整合服務。

台企銀指出，此次跨業合作不僅有助深化信託業務內涵，也呼應主管機關推動多元信託的政策方向。未來台企銀將持續與力興資產保持緊密合作，結合金融與不動產專業，打造更完善的整合服務模式，提升客戶價值體驗，並持續發揮豐富實務經驗與專業規劃能力，整合內外部資源，朝成為客戶信託往來的首選夥伴邁進。

