「亞洲這國」買氣狂瀉逾9成太意外 瑞士黃金出口慘遭滑鐵盧

印度買氣縮手，瑞士黃金出口走跌。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，瑞士海關公佈最新統計顯示，11月瑞士黃金出口量較上月下滑15%，其中對黃金消費大國-印度的出口量雪崩，從10月的26公噸降至2公噸，跌幅高達92%。專家研判，印度向來對黃金需求旺盛，可能是金價高漲抑制買氣。

報導指出，鑒於避險資產的需求增加，金價在10月創下每盎司 4381 美元的歷史新高，現貨價格今年迄今上漲 65%，今年有望創下 46 年來最大年度漲幅。

請繼續往下閱讀...

不過，金價高漲似乎抑制印度的需求，瑞士數據顯示，11月對印度的黃金出口量，從10月的26公噸降至2公噸。

至於瑞士11月對另一個主要黃金消費國-中國的出口，則從2噸上升至12公噸。分析師認為，受到房市持續低迷及股市波動，中國個人及機構投資人正在選擇黃金作為替代性投資商品。

另外，還有一個值得注意的訊號，因瑞士是全球最大的金條精煉與轉運樞紐，出口至擁有全球最大場外黃金交易中心的英國，11月瑞士出口到英國的黃金也從9噸躍升至45噸，為6月以來最高，研判應該是美國的黃金持續回流倫敦市場。

韓媒解讀，這些區域性的差異反映了全球黃金市場的結構性變化，儘管在高利率及地緣政治不確定性背景下，黃金作為金融投資的需求依然強勁，但金價飆升可能抑制印度等傳統實際消費市場的需求。

專家認為，黃金市場的未來走向將取決於印度等新興市場買氣的復甦、美國貨幣政策及地緣政治風險的變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法