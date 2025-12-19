緯創連發重大訊息 砸267億元強化台美越佈局

緯創強調，三項投資與資產調整反映公司在AI業務持續成長下，對台灣與海外產能的分工配置。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今晚重訊連發，內容分別涉及台灣新竹廠區、墨西哥與越南子公司資產與產能調整，總投資金額高達267.59億元。公司說明，相關投資與安排並非單點擴產，而是配合AI業務成長、法規合規要求與後續中長期製造策略，進行全球廠區的整體調整。

緯創董事會今天通過多項決議，其中包括新竹廠區進行建築物改良及取得機器設備，投資金額不超過新台幣215.28億元。公司指出，新竹廠區涵蓋竹北、湖口等既有據點，與AI業務高度連動，目前AI產品生產重心仍以台灣為主，此次投資屬既有廠房升級與設備擴充，主要因應未來業務成長需求。

海外布局方面，緯創同步調整墨西哥與越南廠區配置。墨西哥部分，子公司Wistron Mexico（WMX）向同為緯創100%持股的Wistron InfoComm Mexico（WIMX）取得廠房使用權資產，租期6年，使用權資產金額不超過3080萬美元（約新台幣9.71億元）。公司說明，墨西哥廠區已投入AI產品生產，此次交易屬子公司間的內部租賃與財務結構調整，主要因應當地法規與合規需求，並非新建廠或新增產能。

相較之下，越南則為緯創中長期產能擴充的重點之一。子公司Wistron InfoComm（Vietnam）公告，將於金榜工業區租地委建興建新廠房及倉庫等配套設施，同時在同文三工業區進行建物改良並取得機器設備，總投資金額約1.35億美元（約新台幣42.6億元）。公司指出，越南新廠為全新建置案，與既有廠區不同，屬於長期營運與策略規劃的一環。

緯創強調，三項投資與資產調整反映公司在AI業務持續成長下，對台灣與海外產能的分工配置：台灣維持核心生產與技術重心，海外據點則依據各地法規、市場與策略需求進行彈性調整，以支撐未來全球業務布局。

