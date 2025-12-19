聯亞11月EPS 0.6元 前11月EPS 3.79元

聯亞前11月EPS 3.79元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊聯亞（3081）遭主管機關要求公布財務數字，11月營收2.1億元，年增147%，稅後盈餘0.56億元，年增100%，每股盈餘0.6元。聯亞今年前三季每股稅後盈餘2.59元，加上10月每股稅後盈餘0.6元，累計1-11月每股稅後盈餘3.79元。

聯亞今日開高走低，終場以下跌7元的585元作收，跌幅1.18%，成交張數6607張。外資今日買超17張，投信賣超26張，總計三大法人買超133張。

聯亞預估第4季營收與2022年第2季的6.01億元相當或小幅成長，而累計10-11月營收4.11億元，換言之，第四季營收可望逾6億元，季增逾8.8%。

聯亞自8月基板供應商恢復正常出貨，下游代工廠出貨也增加下，聯亞預期接下來幾個季度出貨都會成長。聯亞目前出貨以矽光產品居多，且多為800G、1.6T產品，明年第1季會新增1家CSP（雲端服務供應商）客戶，以及2-3家模組廠，中國客戶的矽光產品出貨也會增加；但電信相關產品沒有明顯需求，下一代新手機需要的LD、PD等產品目前則在開發、驗證中。

