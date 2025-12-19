三星三摺機Galaxy Z TriFold 開賣首日熱銷完售

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（三星提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold 今日在台正式開賣，開賣後立即出現搶購潮，並在今日已全數銷售完畢。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，感謝消費者支持，Galaxy Z TriFold開賣首日即創下首批售罄佳績，不僅展現三摺疊手機的市場潛力，也再次凸顯台灣市場對創新科技的高關注度。未來，三星將持續深耕在地，引進更多創新產品與服務，為台灣消費者帶來與眾不同的旗艦體驗。

台灣是Galaxy Z TriFold全球唯六首發上市的市場，並在今日正式在全台三星商城、三星智慧館開賣。

陳啓蒙分析Galaxy Z TriFold買家有二大族群，除重視多工處理與生產力的頂級商務人士外，也有為追求個人風格與獨特使用體驗、強調產品差異化與時尚感的消費者。

三星指出，Galaxy Z TriFold收摺時6.5吋螢幕，左右展開後即升級為 10 吋寬闊大螢幕，而大螢幕結合「多重視窗」應用，可同時瀏覽多個程式，助力高效多工，在支援Samsung DeX模式下，以類 PC 的操作介面同時開啟至多五個應用程式，全面釋放行動生產力，在耐用性方面，主螢幕歷經逾20萬次摺疊測試，相當於連續五年每天摺疊約100次。

