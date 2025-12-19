戰略高科技出口管制新增213實體清單 墨西哥、中國占逾5成

貿易署更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單。

（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部國際貿易署19日公布最新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，此次新增納管213個涉武擴活動實體，集中在墨西哥、中國，合計占比超過5成，而中國上榜實體多屬「前端材料、零組件、貿易與轉運公司」；經濟部提醒，國內業者若欲出口至受管制實體，須事先取得戰略性高科技貨品輸出許可證，並應審慎評估交易風險，避免涉入武器擴散活動。

貿易署近期召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散與配合國際制裁的政策考量，新增納管213個實體，主要分布於俄羅斯、伊拉克、伊朗、墨西哥、中國與葉門等國家或地區。

從新增名單的國別比例來看，墨西哥以64個實體、占約30%居冠，中國44個、約21%居次，伊朗與葉門則各約10%至13%。實體名單是依「貿易法」第13條授權，主要參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與出口管制名單滾動檢討，截至目前，累計已有逾1萬1200個實體與個人被列入管理名單。

從此次新增名單來看，出口管制焦點已不再只鎖定傳統軍工國家，而是鎖定「協助轉運」與「供應關鍵材料與零組件」國家，強化對第三地轉運風險的防堵。尤其墨西哥近期擬對亞洲各國課徵高關稅，此次又是新增最多地區，但貿易署表示，名單定期就會更新，此次墨西哥雖較多，但並無特別針對該國。

至於中國上榜實體雖數量居次，名單未直接涵蓋中國航太、兵工、電子等核心軍工企業，多集中於材料供應商、零組件製造商，以及進出口與貿易公司。

貿易署重申，國內廠商若欲出口予實體名單中受管制對象，須事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口。海關也將配合執行邊境攔查，若業者未經許可擬出口予受管制實體，將不予放行。

貿易署提醒，廠商應善盡查證責任，審慎評估交易背景、最終用途與最終用戶，避免因轉運或第三地交易，避免涉入武器擴散活動。貿易署也將持續辦理宣導說明會，協助業者強化出口管制法遵意識。

