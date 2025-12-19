麗臺全年轉虧為盈在望 攜手美系大廠擴增AI營收貢獻

麗臺將持續擴大與美系品牌廠美超微的合作，目標大幅拉升中國以外地區的營收貢獻。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕二線顯卡廠麗臺（2465）今日召開法說會，管理層明確定調公司已完成營運體質修復，並正式啟動第二階段轉型，從過去單純的顯卡與圖形處理器（GPU）代理角色，進一步朝向結合人工智慧（AI）工作站、伺服器與軟體的解決方案型公司發展，將持續擴大與美系品牌廠美超微（Supermicro）的合作，目標大幅拉升中國以外地區的營收貢獻。

麗臺總經理梁傳杰指出，公司過去數年虧損主因在於醫療與生技相關產品投入資源過重，自去年完成組織與投資結構重整，「麗臺生技」已轉為純投資型態，公司持股比重降至約25%，不再對本業造成損益拖累，第一、第二季均繳出獲利成績，第三季因中國上海稅務因素短暫出現虧損，但第四季獲利將實現獲利，全年轉虧為盈目標即將達成。

請繼續往下閱讀...

在財務結構方面，麗臺日前完成現金增資，實際募集資金約4.5億元，用於償還負債並改善資產負債表。公司指出，增資完成後，負債比率將自原本約62%大幅降至25%，每股淨值回升至10.97元，重回票面水準。若今年財報經會計師查核通過，預期最快將於明年3月下旬公告恢復融資融券交易資格，象徵公司正式回到正常營運軌道，明年將在穩健體質基礎上，推動AI業務擴張。

管理層指出，公司未來營運不再僅定位為顯卡銷售商，而是以輝達（NVIDIA）生態系為核心，發展AI工作站、AI伺服器與軟體整合方案，協助企業與政府客戶將AI技術真正落地。麗臺目前在台灣獨家代理新一代小型AI超級電腦工作站，單機即可提供1拍浮點（Petaflop）等級運算能力，並搭載128GB統一記憶體（Unified Memory），可直接載入多數大型語言模型，降低AI開發門檻。

在軟體層面，麗臺除了代理輝達（NVIDIA）Omniverse企業版，協助客戶建置數位孿生與虛擬工廠外，也自行開發「AIDMS」系統，讓非工程背景的使用者能透過一鍵式操作，完成模型部署與AI應用管理，已導入製造瑕疵檢測、農業蟲害分析與智慧監控等場域。

針對市場關注的Blackwell架構（Blackwell），麗臺指出，Blackwell在FP4、FP6等AI浮點運算效能上大幅提升，將成為生成式AI與大型模型的關鍵推力；但在科學運算與傳統高效能運算（HPC）領域，仍需仰賴具備FP64優勢的前一代Hopper架構（Hopper），兩代產品並存具備實際需求基礎。隨著企業與政府傾向自建私有大型模型，高階GPU與多GPU架構需求持續攀升，也有利麗臺深耕的高階AI市場。

產品與解決方案布局上，麗臺指出，今年起已在多項資料中心建置專案中，透過與美超微（Supermicro）合作，整合後端AI伺服器與機櫃方案，並搭配公司自行開發或代理的輝達（NVIDIA）相關產品，組合成符合客戶需求的整體解決方案。隨著企業與政府不僅需要AI運算，同時也導入數位孿生與虛擬工廠等應用，資料中心已不再只是單一AI運算用途，而是朝向兼顧運算與視覺化的整合型架構發展。

麗臺強調，後續營運將持續精進費用控管、風險管理，保持現金流穩定，並同步擴大海外市場布局，目前中國市場仍佔公司營收約7成，未來將持續拓展韓國、越南等亞洲市場，逐步降低對單一市場的依賴，目標明年將海外與中國市場比重調整為各半，整體營收成長審慎樂觀，預期在結構調整與AI解決方案布局下，營運體質可望逐年改善。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法