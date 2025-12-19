新光三越攜手91個城鄉鎮區118個品牌 從城鄉物產展看見台灣美好

新光三越攜手91個城鄉鎮區以及118個品牌推出《T368 城鄉物產展－島嶼風味旅行》，讓大家看見台灣美好。（新光三越提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越以「友善食農、綠色採購、食的安心」為發想，串連全台小農、職人與在地品牌推出《T368城鄉物產展－島嶼風味旅行》，該展首站為台南新天地，緊接著到台中中港店，自今日起至28日在台北信義新天地A9展出巡迴的最終場，此次三店巡迴共攜手全台91個城鄉鎮區、118個品牌，更有超過8成品牌首次進駐新光三越，並集結全台最具代表性的重量級職人陣容（神農／青農／模範農民／地方職人），從農場到餐桌，從山林到漁村，新光三越期望透過小農故事、職人精神與在地良品讓更多在地好物能被大眾看見。

新光三越表示，為感謝廣大消費者對新光三越一整年的支持，12月22日起只要開啟新光三越APP，人人都可免費領取1000點skm points，除了可扣100點抽價值299萬的「Mercedes-Benz EQE 300 SUV」百萬電動車之外，更可扣指定點數將魚香涎－烏金雪磚餅、佳豐有機農場－有機百合飲、艸祭製麵所－家鄉黃金天然香蔥油等眾多台灣好物帶回家。

此次《T368 城鄉物產展》巡迴最終場於今日起在台北信義新天地A9展開，開箱17個縣市、63個城鄉鎮區，集結69個品牌，其中35 家為初登場品牌，更號召7位重量級職人同場展出，包括2位有「農業界的奧斯卡獎」之稱的十大神農（花蓮縣有機蔬菜先驅的佳豐有機農場－李家豐／御品園放牧蛋－人道放牧+科技化管理斜槓神農 陳郁雄）、4位百大青農（傳承三代栽種鳳梨經驗的上等農作工作室－簡銓佑／榮獲「業態創新」的花蒔間－呂宏文／傳承三代的鱸好家－葉芳／辰品－身兼生產者與植物醫師的林易辰）、1位模範農民（培育至今，年產量高達8000公噸牛番茄的展鮮農產－鍾建展），並集結多位以實際行動回到家鄉創立品牌的返鄉青年，為土地與地方持續耕耘、注入新能量。此次展覽亦以五大策展主題呈現台灣豐富且多元的在地好物，包括：「旬味台灣．話題職人」、「甘味良品．在地選物」、「聞香食光．味覺散步」、「島嶼滋味．嚴選名物」及「台創選物．故事美學」，同時為讓消費者更瞭解在地好物，規劃14場講座與體驗活動，其中更安排3場「農夫體驗分享愛」活動，邀請大小朋友一起走入農場，親手翻土、種植與收成，親身感受友善耕作的溫度，而民眾親手栽種的蔬果更將捐贈給「等家寶寶社會福利協會」，新光三越亦將加碼捐贈，滿足孩童半年以上的葉菜需求，讓永續行動擴展至社會關懷層面，以行動實踐社會共好目標。

