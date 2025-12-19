你累了嗎？這10個訊號浮現提醒你該退休囉

美媒指出提醒你該退休的10個訊號，包括對上班感到厭倦、頻繁查看退休金帳戶等等。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕我們總期望會有明確的訊號提醒自己該離開職場了，然而我們關注的部分或許並非重點。《華爾街日報》點出提醒你該退休的10個小訊號，包括對上班感到厭倦、頻繁查看退休金帳戶、職場已無同齡人、膝蓋開始酸痛，甚至討厭老闆也是其中一個訊號。

報導說，對大多數人而言，並不會出現靈光乍現的瞬間，讓你突然意識到：是時候退休了。許多人會收到一些意外的訊號，且不分晝夜，也不分上班還是下班，總是不斷在腦海中浮現。

報導列出提醒你該退休的10個小訊號，列述如下：

1、對上班感到厭倦：偶爾對工作感到厭倦很正常，但諮詢公司RetireMentors的退休顧問康蒂（David Conti）表示，若厭倦感出現的頻率超過每週1、2次，或許該考慮打包離場了。

作家兼退休規劃專家法雷爾（Chris Farrell）認為，這種倦怠感並不意味著職業生涯一塌糊塗，只是尋求轉型，而轉型從來都不是輕而易舉的事情。

2、不想學習新的技術工具：這是許多工作多年的人會出現的情況。退休顧問兼作家漢農（Kerry Hannon）稱，有些人不願再學習另一款號稱能讓工作更輕鬆的新軟體，特別許多年紀大的員工總愛嘀咕：「我受夠了。」

3、逃避或無法晉升：退休規劃專家法雷爾說，當晉升這個詞變得令人畏懼而不是讓人心動，或許就該考慮退休，因為這代表你不想再參與競爭。另一種情況也許僱主壓根就不考慮再把你列入晉升候選名單，這才令人心碎。

4、陷入週日恐懼症：這種狀況很多人都很熟悉，就是週日睡前想到週一早晨得回去上班，恐懼感便襲上心頭，漢農稱之為「週日恐懼症」，這是表明你需要作出改變的最大線索，這是宇宙發出的明確訊號，表示你該退休了。

5、頻繁查看401（k）帳戶：這是美國由雇主提供的延後課稅退休金計畫，允許員工從薪資中提撥部分款項存入個人退休帳戶，享受稅收優惠，通常在退休後方可提領。如果你突然開始更加頻繁地查看401（k）餘額，可能意味著你潛意識裡在確認離開職場後經濟狀況是否無虞。

6、渴望更多投入志工活動：許多人未能在職場建立朋友圈，卻常常在志工活動交到朋友。漢農認為，渴望回饋社會的內心願望是值得傾聽的美好訊號。

7、職場已無同齡人：當你環顧四周，突然意識到自己是辦公室裡年紀最大的人，可能會萌生退休念頭，且感覺到自己不再與志同道合的人共事。

8、周圍人都退休，心裡失落：假設你和配偶都是65歲，她退休了，你還沒有，或者是多數朋友已退休，他們可能會勸你別再工作。倘若你已經不像從前那樣享受工作，這種狀況可能會讓你心生不滿。

9、討厭老闆：專家指出，這是大多數人離職的首要原因，但是討厭老闆，是否足以成為你退休的理由？專家建議可藉此機會與人力資源部門面談，他們可能拿你老闆沒辦法，但許多公司很願意藉此機會優退員工。

10、膝蓋開始酸痛：退休顧問康蒂表示，關於何時退休，每個人都有自己的想法，如果你在走廊步行時髖關節隱隱作痛，「或許你該儘早去洛磯山脈徒步旅行」。繼續工作會蠶食我們剩餘的時光，讓我們無法環遊世界、享受人生，不要等到太晚才做決定。

