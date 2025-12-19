訊聯生技四大動能齊發 再生醫療2.0時代布局加速

訊聯召開法說會，公布四大營運動能，迎接再生醫療2.0時代。圖左為訊聯董事長蔡政憲、右為總經理康清原。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕訊聯生技（1784）今（19）日舉行法說會，再生醫療、精準健康、智慧研發與外泌體四大動能齊發，訊聯生技總經理康清原表示，今年脂肪幹細胞服務業績年成長逾五成，再生醫療技術服務三年來年複合成長率達62.6%；至於外泌體事業較去年同期成長7成，臍帶血續約連年攀升突破3億元，而受惠不孕症補助加碼，IVF（人工生殖）相關檢測亦持續成長，也為2026年再生醫療2.0時代奠定關鍵布局。

再生醫療2.0時代將來臨，訊聯已獲衛福部核可73項「再生醫療技術」細胞治療計畫，其中脂肪幹細胞在慢性傷口、退化性關節炎、皮下及軟組織缺損等適應症，核准率與收案人數為全台之冠，隨著高齡化與運動醫學需求攀升，臨床應用動能持續擴大。康清原指出，脂肪幹細胞與細胞衍生物外泌體、PRP PLUS（自體血小板衍生之生長因子）等新興醫療科技，累積臨床數據，經審查後，未來有機會更廣泛應用。

此外，康清原表示，「2026年迎來合法合規的外泌體新時代」，訊聯人體間質幹細胞外泌體，已取得衛福部化妝品原料核可，而動物、人體臍帶血、臍帶幹細胞來源的外泌體皆獲國際INCI Name，並取得東南亞及中南美洲化妝品銷售許可，加上Exosome Foundry服務模式及外泌體新廠日產萬瓶的製程規模化，加深台灣外泌體國家隊在國際市場上的信任感。

