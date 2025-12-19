搶進屋頂與儲能市場 聯合再生取得台灣唯一獲Bloomberg Tier 1認證

搶進屋頂與儲能市場 ，聯合再生能源取得台灣唯一獲Bloomberg Tier 1認證。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯合再生（3576）今日舉行法說會，聯合再生能源執行長張為策表示，今年第四季再度獲得Bloomberg Tier 1 認證為全球一線太陽能企業暨模組供應商的好消息，同時，他也宣告國內將以優質低眩、防颱、高美學的自製太陽能模組產品搶進小屋頂市場，更將開發儲能設備組裝業務與儲能管理服務並進，並以太陽能晶片外銷國際，持續擴張版圖。

張為策表示，聯合再生能源是業界唯一蟬聯13年獲得金能獎認證的品牌，也是台灣唯一獲得Bloomberg Tier 1認證。以國內來說，提供精準融入不同環境場域的模組，包含適合都市的不擾鄰低眩光、安全高防颱的全黑美學模組，能夠因應政府對新建案屋頂的太陽能規範，也符合現代人對於建築美感要求，接下來將配合建築師、都市規劃需求，研發能廣泛運用的美學新產品。

至於開拓國際市場方面，「太陽能晶片」是聯合再生能源在美國市場的立基點。張為策指出，在歐洲、日本等市場將持續維持和拓展貿易代工的服務，至於美國方面，大而美法案的確限縮供應鏈的參與度，然而，當中對於投資美國再生能源製造的補貼並無改變，因此對於具備太陽能晶片製造能力的聯合再生能源而言極具優勢，也將以此切入外銷業務。

針對儲能業務，張為策也說，在與台電合作的南鹽田儲能案場和自有的表前與表後儲能示範案場建置與維運、共28MW經驗累積下，聯合再生能源目前是台灣唯一擁有完整儲能實績的企業，未來不排除以結盟、併購等方式，垂直整合儲能系統供應鏈，提供從設計設置、維運代操、售後保固到電力銷售管理等完善服務。

